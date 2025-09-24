Οριστικά εκτός προγράμματος φαίνεται πως μένει η προγραμματισμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς για αναβολή. Όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές από την ελληνική αντιπροσωπεία στην αμερικανική μεγαλούπολη, οι προσπάθειες να βρεθεί εναλλακτική ώρα την Τετάρτη απέβησαν άκαρπες λόγω του βεβαρημένου προγράμματος και των δύο ηγετών.

Ανώτατη κυβερνητική πηγή στην Αθήνα τόνισε ότι «Είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνάντηση με βάση το δικό μας πρόγραμμα που είναι εξαιρετικά βαρύ, αλλά και αν δεν γίνει θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εμείς επιδιώκουμε τους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας». Η ίδια πηγή διέψευσε δημοσίευμα της τουρκικής Milliyet που απέδιδε την αναβολή σε «διαρροή» από ελληνικής πλευράς και επανέλαβε πως «το ραντεβού ήταν απολύτως συμφωνημένο».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα χειρίστηκε ο διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Μίλτος Νικολαΐδης σε συνεννόηση με την τουρκική πλευρά, ενώ ελληνικές πηγές υπέδειξαν ότι «στα της οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση».

Μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι δύο ηγέτες στις 1 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, αν και κυβερνητικές πηγές χαρακτηρίζουν την προσέγγιση αυτή «πολύ δύσκολη» λόγω των προγραμμάτων τους. Η Αθήνα επισημαίνει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επτά συναντήσεις Μητσοτάκη–Ερντογάν στο παρελθόν, στοιχείο που, κατά τις ίδιες πηγές, περιορίζει την όποια ένταση και διευκολύνει την επικοινωνία στο διπλωματικό πεδίο.

Την επόμενη ενημέρωση αναμένεται να δώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη το πρωί της Τετάρτης.

