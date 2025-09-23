Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η συνάντηση των δύο ηγετών δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα κατοπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα καθυστερούσε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες (πιο πιθανό αύριο, λιγότερο πιθανό μεθαύριο με δεδομένο την επικείμενη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν). Μένει να διαπιστωθεί αν η δικαιολογία που προέβαλε η τουρκική πλευρά είναι πραγματική -εφόσον ορισθεί άμεσα νέο ραντεβού- ή προσχηματική εφόσον κάτι τέτοιο δεν γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι το ραντεβού είχε προγραμματιστεί για σήμερα στις 21:00 στο λεγόμενο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη ως την πρώτη ελληνοτουρκική επαφή κορυφής μετά από τον περυσινό Σεπτέμβριο.

Στο πλευρό των δύο ηγετών θα βρίσκονταν οι δύο υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, οι οποίοι ωστόσο συναντιούνται με μεγαλύτερη τακτικότητα, και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτων Νικολαϊδης και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

