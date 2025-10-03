Ένα απίστευτο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από γνωστό κοσμηματοπωλείο στο Περιστέρι.

Εμπλεκόμενοι ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο γιος του, ένας 30χρονος που ετοιμάζεται να παντρευτεί το Σάββατο και ο κουμπάρος του. Και οι τέσσερις κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου διανυκτέρευσαν στα κρατητήρια, εξαιτίας του «δώρου» που είχε ετοιμάσει ο κουμπάρος.

Όλα ξεκίνησαν πριν απο περίπου τέσσερις μήνες όταν ο γαμπρός παρήγγειλε μέσω διαδικτύου ένα ρολόι αξίας 550 ευρώ, το οποίο θα έκανε δώρο στον παιδικό του φίλου και κουμπάρο την ημέρα του γάμου δηλαδή αύριο. Αφού πλήρωσε, έλαβε την απόδειξη του ιδιοκτήτη και την δέσμευση ότι σε λίγες ημέρες το δωρο του κουμπάρου θα βρίσκεται στα χέρια του.

Περιστέρι: Οι φωνές κατέληξαν σε γροθιές και κεφαλοκλειδώματα -Ο κοσμηματοπώλης του σημάδεψε με όπλο

Οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες περνούσαν και έφτασε η ημερομηνία του γάμου. Ο γαμπρός με τον κουμπάρο και στη συνέχεια και με τον αδελφό του έφτασαν την Τετάρτη στο κατάστημα του Περιστερίου για να ζητήσουν είτε το ρολόι, είτε τα χρήματα.

«Αύριο παντρεύομαι. Έχω τακτοποιήσει τα πάντα. Είναι μεγάλη μέρα για εμένα και τις οικογένειες μας. Η μόνη εκκρεμότητα ήταν το δώρο του κουμπάρου. Πήγα για να πάρω είτε τα χρήματα είτε το ρολόι. Δεν θα ήθελα την ημέρα του γάμου να μην έχω το δώρο μαζί μου. Για αυτό το αγόρασα τέσσερις μήνες πριν. Για να είμαι συνεπής. όμως όταν φτάσαμε στο κατάστημα δεχτήκαμε επίθεση και οι ιδιοκτήτες πατέρας και γιος προσπαθούσαν να μας εξαπατήσουν για ακόμα μία φορά. Μας έλεγαν ότι θα έρθει την…Παρασκευή. Εάν είναι δυνατόν» συμπληρώνει ο γαμπρός.

Ξεκίνησαν οι αντεγκλήσεις. Αντί όμως να λάβουν μια απάντηση ή την οφειλόμενη επιστροφή, ο υπεύθυνος του καταστήματος προχώρησε —σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει στο iefimerida.gr ο 30χρονος γαμπρός σε μια ακραία και επικίνδυνη ενέργεια. Ο ιδιοκτήτης έβγαλε όπλο και απείλησε τόσο τον ίδιο όσο και τον κουμπάρο. Είχε προηγηθεί έντονη λογομαχία ενώ σύμφωνα με την καταγγελία τόσο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όσο και ο γιός του επιτέθηκαν στους δυο άντρες με σπρωξιές γροθιές και κεφαλοκλείδωματα.

«Άρχισαν να φωνάζουν φωνάζαμε και εμείς. Στη συνέχεια άρχισαν τις φωνές και τα σπρωξίματα. Εμείς επειδή καταλάβαμε ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα για να το γράψουν στις κάμερες και να ισχυριστούν ότι τους επιτεθήκαμε δεν αντιδρούσαμε. Κάλεσα και τον αδελφό μου να έρθει στο σημείο για να καλέσει την αστυνομία. Τότε ο γιος με έπιασε κεφαλοκλείδωμα και προσπάθησε να με πετάξει έξω από το μαγαζί. Του ξέφυγα και ξαφνικά βλέπω τον πατέρα να με σημαδεύει με ένα όπλο. Και εμένα και τον κουμπάρο μου. Άρχισε να μαζεύεται κόσμος από έξω και να επικρατεί μεγάλη ένταση» συνεχίζει την περιγραφή του ο 30χρονος.

Ο 30χρονος γαμπρός κάλεσε την αστυνομία που έφτασε στο σημείο και λίγες ώρες πριν από τον γάμο υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις. Όλοι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια και χθες το πρωί ήρθαν σε συμβιβασμό με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος να επιστρέφει τα χρήματα στον γαμπρό ώστε (εάν προλαβαίνει) να αγοράσει νέο δώρο στον κουμπάρο προτού τελεστεί το μυστήριο.

«Το μόνο που ήθελα ήταν να κάνω ένα ωραίο δώρο στον κουμπάρο μου και βρέθηκα να με σημαδεύει ένα όπλο και να περάσω τη νύχτα μου στα κρατητήρια. Μεγάλη προσοχή τι αγοράζεται και απο που είναι η συμβουλή μου» καταλήγει ο 30χρονος άνδρας.

Από την πλευρά του σύμφωνα με δικαστικές πηγές ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου ισχυρίζεται ότι οι δύο άνδρες ξεκίνησαν πρώτοι την επίθεση και ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που δεν μπορούσε ο ίδιος να προβλέψει.

iefimerida.gr