Ένα μικρό οπλοστάσιο εντόπισαν οι Αρχές στον Έβρο, όπου συνελήφθησαν 13 Τούρκοι υπήκοοι που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα της τουρκικής μαφίας, το οποίο διακινούσε όπλα με τη χρήση 3D εκτυπωτή.

Η συντονισμένη επιχείρηση της ελληνικής υπηρεσίας που αποκαλείται «ελληνικό FBI» πραγματοποιήθηκε στο Σουφλί. Οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν την ώρα που επιχειρούσαν να περάσουν τα σύνορα, μεταφέροντας σακιά γεμάτα με όπλα, γεμιστήρες και μεταλλικά εξαρτήματα. Κανένας τους δεν είχε ταξιδιωτικά έγγραφα.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες και πλήθος εξαρτημάτων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχέδιο του κυκλώματος προέβλεπε τη μεταφορά των πολυμερών μερών στην Αθήνα, όπου θα κατασκευάζονταν ολοκληρωμένα όπλα με τη χρήση 3D εκτυπωτή.

Η εξάρθρωση του κυκλώματος ήρθε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών για μεγάλη μεταφορά οπλισμού. Οι Αρχές παρακολούθησαν τις κινήσεις των δραστών και έστησαν ενέδρα, οδηγώντας στη σύλληψή τους.

