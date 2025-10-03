Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής (3 Οκτωβρίου) από το λιμάνι της Σμύρνης, στο πλαίσιο των ερευνών που έχει ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Συγκεκριμένα η NAVTEX της Τουρκίας για το Πίρι Ρέις είναι σε ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου και αφορά εκτεταμένη περιοχή, ακόμη και στο κέντρο του Αιγαίου, καλύπτοντας πλήρως τη δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα αλλά και την περιοχή ελληνικής ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Ο χάρτης με τη θέση του Πίρι Ρέις λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Σμύρνης

Η περιοχή που καλύπτει η τελευταία τουρκική NAVTEX εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, Αη Στράτη, Μύκονο, Ικαρία και Φούρνους.

Οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, αλλά σε περιοχές δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Η αντίδραση της Ελλάδα ήταν άμεση, με την Αθήνα να εκδίδει δική της NAVTEX, με ισχύ ως τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπενθυμίζει ότι η τουρκική περιλαμβάνει παράνομα περιοχές στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και την ελληνική περιοχή ευθύνης.

protothema.gr