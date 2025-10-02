Η Άγκυρα εξέδωσε νέα Navtex για έξοδο του ερευνητικού σκάφους Piri Reis στο Αιγαίο, κίνηση που αναμένεται να παρακολουθήσει στενά η Αθήνα.

Σύμφωνα με την οδηγία που εκδόθηκε από την υδρογραφική υπηρεσία Σμύρνης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, το σκάφος θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου δυτικά της Χίου και της Μυτιλήνης.

Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα και παρακολουθεί την πορεία του τουρκικού ερευνητικού, ενόψει πιθανών εξελίξεων στην περιοχή.

Η Τουρκική Navtex:

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει ελληνική απάντηση με Navtex.

Την προηγούμενη φορά που η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX προ ημερών μέσω του σταθμού της Σμύρνης, ανακοινώνοντας την πρόθεση ερευνών από το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο, η ελληνική πλευρά απάντησε άμεσα με την έκδοση NAVTEX επισημαίνοντας ότι η τουρκική ανακοίνωση δεν έχει ισχύ, καθώς αναφέρεται σε περιοχή ελληνικής αρμοδιότητας. Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, τότε, δεν βγήκε για έρευνες.

Υπενθυμίζεται πώς είναι και σε εξέλιξη η άσκηση «Παρμενίων».

Cnn.gr