Από τις παρανομίες που διαπιστώνονται σε υπό ανέγερση οικοδομές δεν επηρεάζονται μόνο οι αγοραστές μονάδων σε πολυκατοικίες και όσοι ανεγείρουν μόνοι την οικοδομή τους ή και οι μελετητές, αλλά θέμα υπάρχει και με τις τράπεζες οι οποίες δανειοδοτούν τα έργα, υπό την έννοια ότι κινδυνεύουν να μείνουν ξεκρέμαστες.

Αυτό ισχύει σε περίπτωση κατά την οποία παραχωρήσουν δάνεια για αγορά οικιστικών μονάδων και τελικά ανακληθούν οι άδειες που εκδίδονται, οπόταν τα έργα είτε θα ματαιωθούν είτε θα παρατηρηθεί καθυστέρηση στην υλοποίησή τους.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ύστερα από τις ακυρώσεις αδειών από τους ΕΟΑ, ο Σύνδεσμος Τραπεζών απέστειλε επιστολή στον Οργανισμό ζητώντας ενημέρωση σχετικά με τη ρευστή κατάσταση που επικρατεί γύρω από το θέμα. Τα πράγματα φαίνεται να περιπλέκονται ειδικά στις περιπτώσεις σοβαρών παρανομιών οι οποίες, αν τηρηθεί η νομοθεσία, τα υπό προώθηση επηρεαζόμενα κτήρια δεν θα νομιμοποιηθούν ποτέ ή θα αναμένουν μια από τις μελλοντικές πολεοδομικές αμνηστίες για να νομιμοποιηθούν έστω και με υποσημειώσεις στους τίτλους ιδιοκτησίας.

Ο «Φ» πληροφορείται, πως το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου σύμφωνα με άτομα που είναι σε θέση να γνωρίζουν, μεγάλο ποσοστό των αιτήσεων είναι προβληματικές, άλλες σε μεγαλύτερο βαθμό και άλλες σε μικρότερο.

Αυτό που φαίνεται να ισχύει όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων, είναι η διενέργεια του λεγόμενου «επιτελικού ελέγχου», δηλαδή ελέγχου «επί χάρτου», χωρίς ορισμένοι ΕΟΑ να δίνουν το ανάλογο βάρος και στον επιτόπιο έλεγχο, κατά τον οποίο θα διαπιστωθεί αν κτίζεται αυτό το οποίο σχεδιάστηκε και το οποίο αδειοδοτήθηκε ή αν η κατάσταση επί του εδάφους είναι διαφορετική και κατ’ επέκταση μη νόμιμη.

Το πρόβλημα με τον έλεγχο είναι ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψιν πως ο θεσμός των «ελεγκτών δόμησης» (οι οποίοι θεωρητικά θα έλεγχαν τη νομιμότητα των κτηρίων, κεχωρισμένα με τους λειτουργούς των ΕΟΑ) δεν έχει λειτουργήσει.

Σημειώνεται, πως οι ελεγκτές δόμησης προβλήθηκαν ως το «υποκατάστατο» του ελέγχου των οποίο ασκούσαν οι πολεοδομικές Αρχές και χρησιμοποιήθηκαν ως ένα από τα επιχειρήματα για την κατάργηση της πολεοδομικής άδειας και της άδειας οικοδομής.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής, σχολιάζοντας τα ευρήματα ελέγχου του ΕΟΑ Λευκωσίας, τα οποία παρουσίασε χθες ο «Φ» και με βάση τα οποία 54% των αδειοδοτήσεων οικοδομών παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις/ παρατυπίες, μεταξύ των οποίων υπερβάσεις συντελεστών ανάπτυξης (λόγω λανθασμένων υπολογισμών), δυσλειτουργίες χώρων στάθμευσης, μειωμένες αποστάσεις από τα σύνορα των τεμαχίων, με αποτέλεσμα τον δυσμενή επηρεασμό των ανέσεων περιοίκων, κ.λ.π και την ανάκληση αδειών, σε γραπτή δήλωση του αναφέρει και τα εξής:

– «Η ρύθμιση για την ταχεία αδειοδότηση, η οποία αφορά χαμηλού και μεσαίου ρίσκου αναπτύξεις, έχει βασιστεί σε ορισμένους κύριους πυλώνες ώστε να διασφαλίζεται αφενός η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και αφετέρου η ταχεία αδειοδότηση των εν λόγω αναπτύξεων.

Βασική πτυχή της ρύθμισης, είναι η διενέργεια επιτελικού ελέγχου των αιτήσεων από τους ΕΟΑ, δηλαδή, ενός ταχέως και συνοπτικού ελέγχου, χωρίς λεπτομερείς μετρήσεις, επί βασικών παραμέτρων της προτεινόμενης ανάπτυξης που δυνατό να επηρεάζουν τις ανέσεις των περίοικων.

Είναι για αυτό ακριβώς το λόγο που η αυτόματη έκδοση των βεβαιώσεων/ αδειών για τις οικοδομές αυτές, γίνεται με το πέρας 20 εργάσιμων ημερών για τις χαμηλού ρίσκου αναπτύξεις και με το πέρας 40 εργάσιμων ημερών για τις μεσαίου ρίσκου αναπτύξεις (μέχρι τετρακατοικία, μέχρι 12 κατοικίες εν σειρά, τετραώροφες πολυκατοικίες με μέχρι 20 διαμερίσματα και 1 υπόγειο – υπό προϋποθέσεις).

Ο χρόνος αυτός θα έπρεπε να αξιοποιείται από τους ΕΟΑ για τη διενέργεια επιτελικού ελέγχου στις αιτήσεις. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι, παρ’ όλο που ο επιτελικός έλεγχος προνοείται ρητά στα σχετικά διατάγματα, εντούτοις δεν πραγματοποιείται από τις αδειοδοτούσες Αρχές.

– Σε ότι αφορά τα σημεία στις αιτήσεις όπου εντοπίστηκαν από τον ΕΟΑ Λευκωσίας αποκλίσεις από τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας, το ΕΤΕΚ θα εξετάσει τα ζητήματα αυτά και θα προβεί σε ενημέρωση των μελών του για τα σημεία που χρήζουν προσοχής κατά την υποβολή αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το Επιμελητήριο σημειώνει την ανάγκη ριζικής αναθεώρησης ορισμένων προνοιών της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες χρήζουν επανεξέτασης και απλοποίησης».

Εξάλλου, με αφορμή το χθεσινό δημοσίευμα του «Φ», ο ΕΟΑ Λευκωσίας εξέδωσε ανακοίνωση γνωστοποιεί πως θα εισηγηθεί στο υπουργείο Εσωτερικών τη σύσταση Ειδικής Τεχνοκρατικής Επιτροπής, η οποία θα λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο παγκύπριο όργανο εξέτασης ενδεχόμενων ανακλήσεων, στο πλαίσιο της χρήστης διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης όλων των μελετητών/ αιτητών.