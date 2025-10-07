Με την αιφνιδιαστική παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σηματοδότησε τη στροφή σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα, βυθίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε αμηχανία. Η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή που το κόμμα του βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βαθύτερη κρίση του, μετά τις αλλεπάλληλες διασπάσεις.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρίσκεται προ των πυλών της διάλυσης, τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να είχε διαισθανθεί λίγες ημέρες πριν ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, Σταμάτης Κραουνάκης, δηλώνοντας πως «το αίσθημά μου είναι, με τη γνωστή μου φιλία με τον Αλέξη, νομίζω ότι δε θέλει να κάνει κόμμα, θέλει να γίνει Πρωθυπουργός». «Άλλο το ένα, άλλο το άλλο» συμπέρανε ο κ. Κραουνάκης, μόνο το αισθητήριο του καλλιτέχνη μοιάζει να είχε εντοπίσει τον πυρήνα της σκέψης του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος φέρεται να επιθυμεί διακαώς την επάνοδό του σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά με έναν τρόπο πιο… αμερικάνικο.

Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:



Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.



Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής… pic.twitter.com/zgQi5iYij0 October 6, 2025

Εκλογική Λίστα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην Πρωθυπουργός επιθυμεί να είναι παρών στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, δηλαδή στις εθνικές εκλογές του 2027, διεκδικώντας από τη θέση του επικεφαλής την επιστροφή σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο που φέρονται να επεξεργάζονται στενοί του συνεργάτες όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι να καταρτιστεί μια «Λίστα Τσίπρα», δηλαδή ένα εκλογικό ψηφοδέλτιο, του οποίου θα ηγείται ο ίδιος, προκειμένου να προλάβει τις όποιες πολιτικές εξελίξεις. Ιδίως, στην περίπτωση που αυτές προκύψουν νωρίτερα και σε σχέση, πάντα, με την ευρύτερη κινητικότητα στο προοδευτικό ημισφαίριο.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι οι συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού που δεν παραγνωρίζουν την ανάγκη να ενσωματωθούν στο νέο, εκλογικό σχήμα και έμπειρα πολιτικά στελέχη, όπως πρώην Υπουργοί και νυν βουλευτές, με δεδομένο ότι θα χρειαστεί άμεσα ένα ικανό στελεχιακό δυναμικό, περίπου 2.000 άτομα πανελλαδικά, δυναμικό το οποίο να μπορεί να επικοινωνήσει με την κοινωνική βάση, να μπει με… φόρα στη «μάχη του σταυρού», αλλά και να διαθέτει ένα ικανό ποσοστό αναγνωρισιμότητας στα τηλεοπτικά πάνελ.

Υπό αυτό το πρίσμα, η λύση ενός εκλογικού σχήματος θα επιτρέψει στην Αμαλίας να ανασυγκροτηθεί γρήγορα, μετά την αμηχανία που κατέλαβε τη χθεσινή ημέρα τα περισσότερα στελέχη του χώρου, αλλά και να είναι σε θέση να ενσωματώσει πρόσωπα και κοινωνικά ρεύματα από όλη την επικράτεια, χωρίς ιδιαίτερο οργανωτικό φόρτο, αλλά και δεσμευτικές σχέσεις για το μέλλον.

Την ίδια στιγμή, μέσα από τη διαδικασία του εκλογικού ψηφοδελτίου θα μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό βουλευτές και στελέχη χωρίς τη βάσανο της στενής κομματικής ταυτότητας ή να δρομολογήσουν τυχόν βελούδινη έξοδό τους από άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Παράλληλα, η νέα ανθρωπογεωγραφία που θα διαμορφωθεί στο προοδευτικό ημισφαίριο με φόντο την εκλογική λίστα θα αποτελέσει, κατά πληροφορίες, το πρόπλασμα για το νέο κόμμα, το οποίο θα ακολουθήσει ως επιστέγασμα της ώσμωσης του πρώην Πρωθυπουργού με την κοινωνική βάση και πάντως μετά τις εθνικές εκλογές.

Καθόλου τυχαία, εξάλλου, στη χθεσινή του δήλωση παραίτησης ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε πως «δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου. Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη», για να ξεδιπλώσει, στη συνέχεια, ένα ευρύ προσκλητήριο τόσο στους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και στο σύνολο του προοδευτικού κόσμου.

«Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ. Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες» τόνισε ο κ. Τσίπρας, ο οποίος κάθε άλλο παρά έκλεισε τις πόρτες του σε αρκετά στελέχη, με τα οποία συμπορεύτηκε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Αμαλίας δεν θα προχωρήσει σε σκληρό face control για όσα στελέχη θελήσουν να μεταπηδήσουν στο νέο εκλογικό σχήμα.

Η παραλίγο παραίτηση

Πάντως, ο χθεσινός αιφνιδιασμός που επιχείρησε ο Αλέξης Τσίπρας άφησε εμβρόντητους ακόμη και στενούς του συνεργάτες, καθώς είχε φροντίσει να ενημερώσει λίγα λεπτά νωρίτερα μόνο τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο και 1-2 ακόμη στελέχη ότι επρόκειτο να παραιτηθεί.

Στην πραγματικότητα, όμως, η ιδέα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα είχε αρχίσει να καλλιεργείται στο μυαλό του από το καλοκαίρι του 2024, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός φέρεται να είχε φτάσει στα πρόθυρα της εξόδου του από τη Βουλή. Και αυτό, γιατί ο διάδοχός του στην ηγεσία του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης είχε αφήσει δημόσια υπονοούμενα περί ύπαρξης «μαύρων ταμείων» στην Κουμουνδούρου. Τότε, ωστόσο, στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα φέρονται να τον απέτρεψαν με πολύ προσπάθεια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της «φρουράς Τσίπρα», δηλαδή των στελεχών που πρόσκεινται ευθέως στον πρώην Πρωθυπουργό, δρομολογούσαν τις εσωκομματικές διαδικασίες για την έκπτωση του Στέφανου Κασσελάκη. Αυτός υπήρξε και ο λόγος που σταθεροί συνομιλητές του τον μετέπεισαν τελικά, προκειμένου ο ίδιος να παραμείνει βουλευτής, μέχρι να ολοκληρωθεί η απόπειρα απομάκρυνσης του κ. Κασσελάκη από την Κουμουνδούρου.

Σε σοκ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή ημέρα κύλησε σχεδόν βασανιστικά για πολλά από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αφού πλην ελαχίστων συνομιλητών του πρώην Πρωθυπουργού, οι περισσότεροι βουλευτές πληροφορήθηκαν από τα… μίντια για την παραίτησή του, πολλοί εκ των οποίων βρισκόταν εκείνη την ώρα σε πρωινές, τηλεοπτικές εκπομπές, αδυνατώντας να αποκωδικοποιήσουν κατά τα πρώτα λεπτά την κίνηση του άλλοτε φυσικού ηγέτη τους, αν όχι να συνειδητοποιήσουν την αιφνίδια κίνησή του.

Σε σημείο που στις πρώτες τους δηλώσεις αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να λειτουργήσουν αμυντικά, επαναλαμβάνοντας πως έχουν εκλεγεί με τη φανέλα του κόμματος και «έχουν αρχηγό τον Σωκράτη Φάμελλο», όπως για παράδειγμα, η Βουλευτής Επικρατείας, Έλενα Ακρίτα. «Εμείς δεν είμαστε φαν κλαμπ να ακολουθούμε τον επικεφαλής» σχολίασε από πλευράς του ο Βουλευτής Δράμας, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ενώ εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προέβλεψε και ο Χρήστος Γιαννούλης, τη στιγμή που ο Γιώργος Καραμέρος εμφανίστηκε έτοιμος για τις νέες «θάλασσες» του Αλέξη Τσίπρα, παραμένοντας μέχρι τότε στα καθήκοντά του.

Από τις πρώτες στιγμές που έγινε ευρέως γνωστή η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα, στην Κουμουνδούρου ακολούθησαν διαδοχικές συσκέψεις μεταξύ κορυφαίων στελεχών, καθώς ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος είχε προαναγγείλει από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο πρωτοβουλία για κοινή στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο. Παρά τη διάχυτη αμηχανία, ο κ. Φάμελλος απέστειλε αρχικά τη σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης κι ενώ στην Κουμουνδούρου είχαν αρχίσει οι πρώτες συσκέψεις, προκειμένου να αποφασιστεί πως θα κινηθούν στο εξής απέναντι στις αποφάσεις του κ. Τσίπρα.

Επιλέγοντας να κινηθεί παράλληλα με τον πρώην Πρωθυπουργό και πάντως όχι αντιπαραθετικά, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε στην συνέχεια σε δήλωσή του πως «τιμώ τον Αλέξη Τσίπρα, τη συνεργασία μας και την ιστορική παρακαταθήκη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ», για να επισημάνει ότι «το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία είναι να απαλλαγεί το συντομότερο η χώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», ζήτημα για το οποίο «στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι», κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Ακόμη κομματικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ

Το γεγονός, άλλωστε, ότι η «υπέρβαση του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου», όπως περιέγραψε ο κ. Φάμελλος προϋποθέτει έναν «ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ» καθιστά την πορεία του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με το μέχρι πρότινος κόμμα του παράλληλη, αν όχι αντιπαραθετική, με την Κουμουνδούρου και την Αμαλίας να περιμένουν εναγώνια στο εξής το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων. Παρόλα αυτά, στο τέλος της χθεσινής μεγάλης σε εξελίξεις ημέρας, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να δηλώσει για τα στελέχη του πρώην κόμματός του πως «δεν είμαστε αντίπαλοι». Kρίνοντας μάλλον από το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας δεν απέστειλε ακόμη επιστολή παραίτησής του και από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, παραμένοντας τυπικά κομματικό του μέλος.

protothema.gr