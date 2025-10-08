Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λαύριο, όταν μπαλκόνι διώροφου κτιρίου κατέρρευσε και έπεσε στο δρόμο, προκαλώντας υλικές ζημιές σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα και τον ελαφρύ τραυματισμό μιας γυναίκας που περνούσε από το σημείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, μπροστά από φαρμακείο που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα κομμάτι από το στηθαίο έπεσε στο μπαλκόνι και λόγω βάρους ολόκληρη η κατασκευή αποκολλήθηκε, καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που ο μεγάλος όγκος τσιμέντου και συντριμμιών πέφτει από ύψος περίπου δύο μέτρων, μόλις λίγα εκατοστά από τη γυναίκα που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο. Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, τρέχει για να σωθεί, ενώ περαστικοί σπεύδουν να τη βοηθήσουν και να την απομακρύνουν.

Στο σημείο κατέφθασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις εκτεταμένες ζημιές. Ευτυχώς, πέρα από τον ελαφρύ τραυματισμό της γυναίκας, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματίες.

Protothema.gr