Έντονη βροχόπτωση πλήττει τις τελευταίες ώρες το Μεσολόγγι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και πλημμύρες σε δρόμους και κτίρια.

Σύμφωνα με το aixmi-news, ο δρόμος μπροστά από το Δημαρχείο έχει πλημμυρίσει και η διέλευση των οχημάτων έχει απαγορευτεί.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για εισροή νερού σε πιλοτές, σπίτια και αυτοκίνητα, ακόμη και στο κέντρο του Μεσολογγίου, την ώρα που ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στο Αιτωλικό.

Στην πόλη του Μεσολογγίου η στάθμη του νερού έχει φτάσει τουλάχιστον τα 20 εκατοστά, με την Πυροσβεστική να έχει κλήσεις για αντλήσεις νερού, αλλά να μην μπορεί προς το παρόν να αντεπεξέλθει, καθώς η πρόσβαση σε σπίτια είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σε ένα από τα σπίτια που κατάφεραν να προσεγγίσουν, απεγκλώβισαν ένα παιδί, με έναν πυροσβέστη να το παίρνει στους ώμους του.

