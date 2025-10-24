Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 18χρονος που σκότωσε τη μητέρα του στα Τρίκαλα, έπειτα από τη μαραθώνια απολογία του την Παρασκευή (24/10), σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο και όχι μόνο.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του επιμένουν στη διενέργεια Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης:

«Από το σύνολο όλων των δεδομένων της υποθέσεως προέκυψε η επιτακτική ανάγκη διενέργειας Ψυχιατρικής Πραγματογνωμοσύνης του κατηγορουμένου σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Κατάστημα σύμφωνα με το άρθρο 200 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και το αίτημα αυτό η υπεράσπιση θεωρεί ότι θα ικανοποιηθεί απολύτως, ώστε να αναδειχθούν και φωτιστούν οι πραγματικές αιτίες και δεδομένα της τραγικής αυτής υπόθεσης στην σωστή τους βάση» αναφέρουν σε δήλωσή τους στο trikalavoice.

Στραγγαλισμός η αιτία θανάτου

Υπενθυμίζεται ότι, η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι η αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας είναι ο στραγγαλισμός ενώ η 54χρονη έφερε σημάδια στα αυτιά και τα μάτια της, πιθανότατα από την πετσέτα που κρατούσε σφιχτά ο συλληφθείς.

Η γυναίκα φέρεται να ξεψύχησε λίγη ώρα προτού ο 18χρονος τηλεφωνήσει στην αστυνομία και ομολογήσει την πράξη του.

