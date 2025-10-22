Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης στα Τρίκαλα, όπου ένας 18χρονος δολοφόνησε τη μητέρα του με αγριότητα.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα αποκαλύπτουν την ωμότητα της πράξης, καθώς η 54χρονη στραγγαλίστηκε με μια πετσέτα που ο δράστης κράτησε σφιχτά γύρω από τον λαιμό της για αρκετά λεπτά, μέχρι να αφήσει την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, βρέθηκε αίμα στα αυτιά και στα μάτια της, κάτι που δείχνει τον βασανιστικό θάνατο της γυναίκας από τα χέρια του γιου της.

Ο 18χρονος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10) το μεσημέρι, ενώ, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η 54χρονη που όπως λέγεται δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα στην γειτονιά της, είχε χωρίσει με τον σύζυγό της και ο 18χρονος έμενε μαζί του και επισκεπτόταν τη μητέρα του μαζί με την αδερφή του κάποια Σαββατοκύριακα όπως λένε περίοικοι.

Οι τσακωμοί της 54χρονης με τον γιο της ήταν συνεχείς. Ωστόσο, χθες ο 18χρονος χωρίς να έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ τους κι ενώ έβλεπαν μαζί τηλεόραση, σηκώθηκε, πήγε στο μπάνιο και πήρε μια πετσέτα, επέστρεψε στο καθιστικό και με απόλυτη ψυχραιμία, τύλιξε την πετσέτα γύρω από το λαιμό της ίδιας του της μητέρας και την έπνιξε.

Στη συνέχεια απόλυτα ήρεμος και ψύχραιμος τηλεφώνησε στην αστυνομία, ομολογώντας την πράξη του και περίμενε τους αστυνομικούς στο σπίτι της δολοφονημένης μητέρας του για να τον συλλάβουν.

Οι δικηγόροι του 18χρονου πάντως, σε γραπτή τους δήλωση στο trikalavoice σημειώνουν ότι ο εντολέας τους δεν έχει καταθέσει ή παραδεχθεί οτιδήποτε, κάνοντας ευθεία αναφορά στη φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο νεαρός μητροκτόνος, ότι σκεφτόταν καιρό να τη σκοτώσει.

Αναλυτικά η δήλωση των δικηγόρων έχει ως εξής: «Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης. Οι δικηγόροι, Νικόλαος Κ. Μίστρας, Νικόλαος Αθ. Αλεξίου».

protothema.gr