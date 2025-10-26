Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία για οικογένεια ελληνικής καταγωγής, καθώς ένας 18χρονος με ρίζες από τη Ρόδο έπεσε νεκρός από τα πυρά ληστών την ώρα που εργαζόταν στο εστιατόριο του πατέρα του.

Η οικογένεια, που κατάγεται από το χωριό Ψίνθος, είχε μετακομίσει τα προηγούμενα χρόνια στη Βραζιλία, όπου διατηρούσε το κατάστημα εστίασης «Kebab do Grego».

Ο 18χρονος Θεόδωρος Κατταβενός σκοτώθηκε λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα ώρα Κύπρου, όταν ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο εστιατόριο. Ο νεαρός εργαζόταν εκεί τα Σαββατοκύριακα.

Συγκίνηση προκαλεί η ανάρτηση του πατέρα του, Γιάννη Κατταβενού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρει: «Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περαιτέρω πληροφορίες για τη δολοφονία.

