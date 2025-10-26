Τραγωδία σημειώθηκε στη γιορτή κάστανου στο χωριό Έλος της Κισσάμου Χανίων, όπου ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ένας άνδρας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τραυματίζοντας σοβαρά τον 50χρονο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στην πίστα και φέρεται να δέχτηκε δύο πυροβολισμούς στο στήθος.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Χανίων. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας κατέληξε.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

