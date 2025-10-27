Σοκ επικρατεί στην Κίσσαμο Χανίων μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 52χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος δολοφονήθηκε από συγγενικό του πρόσωπο κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Έλος, όπου γιορταζόταν η Γιορτή Κάστανου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, νεαρός συγγενής του θύματος, πλησίασε τον 52χρονο την ώρα που χόρευε και τον πυροβόλησε τρεις φορές στην περιοχή της καρδιάς. Ο άνδρας κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα βλέμματα των παρευρισκόμενων και υπέκυψε στα τραύματά του.

Ξαδέλφια δολοφόνος και θύμα στα Χανιά

Σύμφωνα με το cretapost ο δολοφόνος είναι εξάδελφος του θύματος και είχαν κάποιες διαφορές, απροσδιόριστο το είδος και ο χρόμος αυτών, αν δηλαδή ήταν κάτι που προέκυψε πρόσφατα ή προέρχεται από τα παλιά.

Ο 52χρονος κτηνοτρόφος όπως αναφέρει το neakriti.gr είχε πάει να γιορτάσει την ονομαστική του εορτή στο πανηγύρι με συγγενείς και φίλους, οι οποίοι έγιναν μάρτυρες της δολοφονίας του όταν ξαφνικά το γλέντι μετατράπηκε σε δολοφονία.

Κατά την ίδια πηγή το γεγονός ότι δεν ακούστηκε κρότος από τον πυροβολισμό κάνει τις Αρχές να πιστεύουν ότι ο δράστης πυροβόλησε το θύμα εξ’ επαφής.

Μετά τους πυροβολισμούς ο δράστης διέφυγε και στο πανηγύρι που λίγη ώρα πριν είχε εμφανιστεί ο Νίκος Ζωϊδάκης επικράτησε πανδαιμόνιο.

Ο κόσμος φώναζε

«Ήταν σαν να σταμάτησε ο χρόνος», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας στο cretapost. «Ο κόσμος φώναζε, προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε γίνει. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε γιορτή με τόσο χαρούμενη ατμόσφαιρα».

iefimerida.gr