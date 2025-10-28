Μετανιωμένος και συγκλονισμένος δηλώνει ο 23χρονος που παραδόθηκε στις αρχές για τη δολοφονία 51χρονου συγγενή του, το απόγευμα της Κυριακής, κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Έλος Κισσάμου Χανίων. Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε πως πυροβόλησε από φόβο, όταν το θύμα έκανε κίνηση «σαν να πήγαινε να βγάλει κάτι».

Ο δράστης με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του. Παραδόθηκε στην ΕΛΑΣ σήμερα και μέσω του δικηγόρου του δηλώνει συγκλονισμένος και μετανιωμένος. Την υπεράσπιση του 23χρονου έχουν αναλάβει ο Απόστολος Λύτρας με τον δικηγόρο Χανίων Γιώργο Φραντζεσκάκη, ενώ ο 23χρονος θα απολογηθεί την Τρίτη.

Όπως είπε ο κ. Φραντζεσκάκης στο creta24.gr, o 23χρονος «είναι ενώπιον των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διενεργούν την προανάκριση. Θα οδηγηθεί και ενώπιον του κυρίου Εισαγγελέα που θα ασκήσει τις ποινικές διώξεις. Και από εκεί πέρα ενώπιον των Αρμοδίων ανακριτικών αρχών θα εκθέσει τις απόψεις του και θα εξηγήσει πως δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν».



«Προφανώς έχει μετανιώσει»

«Ο ίδιος είναι συγκλονισμένος με αυτό το οποίο έχει γίνει ποτέ δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ξημέρωνε μια μέρα όπου θα γινόταν κάτι τέτοιο όπως αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς χθες. Δεν θέλω να προκαταλάβω τους ισχυρισμούς του διότι είναι και ήδη σε μια κατάσταση που είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, δεν είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Αφήστε λίγο να ηρεμήσει όλη η κατάσταση να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί μου, να δούμε και σας λέω ό,τι έχει να πει θα το πούμε εκεί που πρέπει να το πιάνουμε», είπε ο κ. Φραντζεσκάκης και υποστήριξε πως ο πελάτης του «προφανώς έχει μετανιώσει».

«Οποιοσδήποτε κατηγορούμενος όταν ασκείται εις βάρος του μια ποινική δίωξη και μάλιστα πόσο μάλλον τον ασκείται μια βαριά ποινική δίωξη έχει δικαιώματα εκ του νόμου τα οποία θα τα ασκήσουμε προφανώς. Θα δούμε τη δικογραφία, θα τη μελετήσουμε Και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος προκειμένου και εγώ και ο συναδελφός μου κύριος Λύτρας να παρέχουμε την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση στον κατηγορούμενο», συμπλήρωσε.

«Όλοι είναι συγκλονισμένοι. Φανταστείτε ότι όλα έγιναν σε ένα μικρό χωριό. Είναι μια κοινωνία συγκλονισμένη», κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Φραντζεσκάκης.



Το ποινικό παρελθόν του θύτη και του θύματος

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 23χρονος το 2021 είχε κατηγορηθεί για άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις του ΚΟΚ με αποτέλεσμα να του πάρουν το δίπλωμα. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, είχε κατηγορηθεί για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τρία χρόνια μετά, το 2024, ο ίδιος είχε κατηγορηθεί για παράβαση του νόμου περί όπλων αφού είχε αυτοτραματιστεί στο πόδι από όπλο χωρίς άδεια.

Ο 51χρονος που έπεσε νεκρός στη γιορτή καστάνου, από το 2012 μέχρι και τον περασμένο Νοέμβριο είχε συλληφθεί δέκα φορές, μεταξύ άλλων για παράβαση του νόμου περί όπλων, αγροζημιές και σωματικές βλάβες.

«Είχε ξαναγίνει περιστατικό»

Από την πλευρά της η κόρη του 51χρονου θύματος λέει στο MEGA πως ο 23χρονος ένα χρόνο πριν είχε πάει στο σπίτι του πατέρα της και τα είχε κάνει «γυαλιά-καρφιά» ενώ αργότερα είχαν και διαπληκτισμό: «Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες. Τα είχαν σπάσει όλα».

«Ο μπαμπάς μου είχε φύγει όμως να πάει σε άλλο τραπέζι και φέτος ήταν σπίτι μαζί με το αγόρι μου και τον παίρνουν τηλέφωνο και του λένε “έλα κάτω στο μαγαζί να σου πούμε”. Πάνε μαζί, πίναμε κάτι βότκες και έρχεται ένας Γιώργος, ένας Αλβανός, δεν ξέρω άλλες πληροφορίες και του λέει να τον πάρει και καλά από το αγόρι μου “έλα λίγο να σου πω”. Και πήγε εκεί δίπλα και κουβέντιασαν και έρχεται ένας, του ρίχνει δύο μπαλωθιές και αυτό ήταν. Ούτε πείραξε κανέναν, ούτε φασαρία έγινε, τίποτα», είπε η κόρη του 51χρονου.

protothema.gr