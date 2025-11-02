Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, γνωστού ως «Μάγειρα», πραγματοποιούν οι ελληνικές Αρχές. Ο Λάλας είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι πρόκειται για ακόμα ένα συμβόλαιο θανάτου και η εκτέλεση του 41χρονου είναι στο πλαίσιο του πολέμου της Greek Mafia.

Πώς έγινε η εκτέλεση του Γιάννη Λάλα

Οι δράστες της δολοφονίας γνώριζαν πολύ καλά ότι ο 42χρονος είχε νοικιάσει απομονωμένη βίλα στην Αράχωβα, για να πάει με μία φίλη του.

Οι εκτελεστές του πληρωμένου συμβολαίου που του είχαν στήσει καρτέρι, διαπίστωσαν ότι ο Λάλας όταν έφτασε μαζί με τη φίλη του στην απομονωμένη βίλα, μπαινόβγαινε συχνά μέσα και έξω από αυτή, μιλώντας στο κινητό του τηλέφωνο στο μπαλκόνι.

Τη στιγμή που είχε βγει και πάλι έξω από τη βίλα για να μιλήσει στο κινητό, ο εκτελεστής στήθηκε ακριβώς απέναντι με το καλάσνικοφ και άρχισε να τον πυροβολεί, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτή τη φορά η δολοφονική επίθεση σε βάρος του, έπρεπε να αφήσει πίσω νεκρό τον Λάλα. Το θύμα σωριάστηκε σε μια λίμνη αίματος.

Εξάλλου ο Λάλας δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε βρεθεί στο στόχαστρο καθώς τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του έξω από το σπίτι που έμενε στα Άνω Λιόσια. Ο Γιάννης Λάλας ήταν δεξί χέρι του «Έντικ» του αρχηγού της μαφίας των τσιγαράδων ο οποίος καταζητείται

Η φίλη του που άκουσε τους πυροβολισμούς, βγήκε στο μπαλκόνι να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε τον 42χρονο νεκρό μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Το τηλεφώνημα και το καμμένο αυτοκίνητο

Μην ξέροντας τι να κάνει, καθώς είχε βρεθεί μόνη της σε μία απομονωμένη περιοχή, πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και τους είπε «είμαι στη βίλα (….) μόλις σκότωσαν τον φίλο μου, είναι ο Γιάννης Λάλας».

Οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να καίγεται και δεν αποκλείουν να πρόκειται για το όχημα των δραστών, στο οποίο έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Στο σημείο της εκτέλεσης έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εκβιαστών, ενώ οι αρχές πραγματοποιούν αυτοψία στον χώρο και συλλέγουν τους κάλυκες. Στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε ένα τζιπ καμένο.

protothema.gr και Cnn.gr