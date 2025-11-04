Συγκλονιστικό μήνυμα «σασμού» απηύθυνε η μάνα της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, λίγο μετά την κηδεία της κόρης της. Η ηλικιωμένη γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, συγκλονίζει λέγοντας ότι δεν μισεί κανέναν και να σταματήσει εδώ το κακό.

Λίγο νωρίτερα, σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στα Βορίζια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στα Χανιά με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας, μία ημέρα μετά το τελευταίο αντίο στον Φανούρη Καργάκη. Η μητέρα της 56χρονης, Βασιλική Φραγκιαδάκη, λίγες ώρες μετά τον τελευταίο αποχαιρετισμό στην κόρη της ζήτησε να «σταματήσει το κακό εδώ», τονίζοντας πως «δεν μισώ κανέναν».

Η Βασιλική Φραγκιαδάκη, μίλησε στο MEGA και αναφερόμενη στο Σάββατο όπου έγινε η αιματηρή συμπλοκή κατά την οποία σκοτώθηκε η κόρη της είπε: «ήμουν σπίτι μου και βγήκα έξω. Κατέβαζαν τους τραυματίες και τους έβαζαν στα αγροτικά και φεύγανε για να πάνε γιατρό».

«Δεν προκαλώ τίποτε αλλά θέλω να σταματήσει το κακό εδώ να μην έχουμε και άλλα. Δεν μισώ κανέναν, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Το κακό να σταματήσει εδώ. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Φάγανε την κόρη μου άδικα», τόνισε η κυρία Φραγκιαδάκη.

«Δεν προκαλέσαμε ποτέ»

Από την πλευρά της η αδερφή της 56χρονης που τραυματίστηκε στη συμπλοκή, Γεωργία Φραγκιαδάκη, υποστήριξε πως «δεν τους προκαλέσαμε ποτέ, πάντα αυτοί προκαλούν. Βάλανε δυναμίτη στο σπίτι του ανιψιού μου και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Πάντα προκαλούνε». «Θρηνούμε την αδερφή μου που δεν φταίει πουθενά», ανέφερε.

Όσον αφορά την ημέρα που έγινε το αιματηρό περιστατικό, η κυρία Φραγκιαδάκη υποστήριξε πως «ακουσα τη φασαρία και ανέβηκα στο δρόμο και στεκόμουν. Μπροστά ήταν ο ανιψιός και η αδερφή μου και περνά το μαύρο αυτοκίνητο με τον θανόντα με ιλιγγιώδη ταχύτητα και μας έπαιζε (σ.σ. πυροβολούσε) στο ψαχνό. Εγώ πήρα μία εδώ (χέρι) ο γιος μου στον μηρό και ο ανιψιός μου στο γόνατο. Η αδερφή μου μάλλον την έφαγε από ψηλά. Εκεί που είναι η σφαίρα δεν δικαιολογείται από το αμάξι. Την έχει φάει από ψηλά. Είδα το μαύρο αυτοκίνητο που είναι δικό του και περνούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα από μπροστά μας. Εγώ από εκεί και έπειτα φώναζα στον αδερφό μου».

«Την ώρα που περνά από μπροστά μου (σ.σ. αυτοκίνητο) τρώω τη σφαίρα στο χέρι και γύρισα πλάτη. Έφυγα και πήγα σπίτι», είπε μεταξύ άλλων.

Σε ερώτηση για το ποιος πυροβόλησε τον Φανούρη Καργάκη, η κυρία Φραγκιαδάκη απάντησε: «δεν ξέρω. Κάτι που δεν είδα δεν μπορώ να το δω. Έχασα την αδερφή μου άδικα».

«Απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας»

«Έχω παράπονο από την ΕΛΑΣ. Τους πήραμε τηλέφωνο και δεν ήρθαν σε 15 λεπτά που είναι η διαδρομή, ήρθαν μετά από 1:30 ώρα δύο άτομα και είπαν θα έρθει κλιμάκιο από τα Χανιά. Ήρθε. Εκείνη την ημέρα έπρεπε να κάνουν το χωριό αστακό όχι μετά που μας σκότωσαν», είπε.

«Η αδερφή μου δεν γυρίζει πίσω, εμένα το χέρι μου θα φτιάξει. Θα κλειστούν άτομα στη φυλακή χωρίς να φταίνε. Δεν προκαλέσαμε, δεν προκαλούμε. Αυτοί απειλούν ότι θα ρίξουν βόμβα στο σπίτι μας», υποστήριξε.

«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους»

Υπενθυμίζεται πως ο Κώστας Φραγκιαδάκης, αδερφός της 56χρονης, είχε περιγράψει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια το Σάββατο υποστηρίζοντας πως ήταν «θαύμα» που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι διότι την ώρα που κατέβαζαν την αδερφή του από τη σκάλα «μας έριχνε κάποιος από το πάνω μέρος του χωριού με Καλάσνικοφ. Οι σφαίρες περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας».

Ο κ. Φραγκιαδάκης είχε αναφερθεί στην έκρηξη που έγινε στο σπίτι που ανακαινιζόταν: «ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια, το είχαν αγοράσει τα παιδιά και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Το τελείωναν και σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Το βράδυ της Παρασκευής έγινε μια έκρηξη. Δεν ξέρω ποιος της έκανε, έγινε μια έκρηξη. Πήραμε τηλέφωνο την ΕΛΑΣ να έρθει να καταγράψει το περιστατικό. Να μην σας λέω λεπτομέρειες, ήρθαν δύο αστυνομικοί, έκαναν καταγραφή, πήραν κάποιες φωτογραφίες, είδαν ότι η κατάσταση είναι έκρυθμη, υπήρχε μεγάλη ένταση. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό, να βλέπεις το σπίτι σου να καταστρέφεται ενώ περιμένεις να μπεις, αλλά μέχρι εκεί. Μετά ήρθαν άλλοι δύο αστυνομικοί για να βοηθήσουν τους δύο πρώτους και στη συνέχεια έφυγαν και οι τέσσερις».

«Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι θα έρθουν λόγω της κατάστασης και παρόλο που υπήρχε μεγάλη ένταση από την πλευρά της οικογένειάς μου, κουβέντα με την κουβέντα, προσπάθεια με την προσπάθεια, τα πράγματα ηρέμησαν κάπως. Το πρωί ήρθαν πυροτεχνουργοί, ανέβηκαν τα αδέρφια μου, ξαδέρφια, ανίψια, φίλοι, γυναίκες, μικρά παιδιά στον χώρο του σπιτιού – εγώ δεν είχα ανέβει. Περίμενα, ήμουν με τη μητέρα μου. Έγινε η καταγραφή και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου, στον κεντρικό δρόμο του χωριού έγινε ότι έγινε», συμπλήρωσε.

«Οι μαρτυρίες είναι ότι ένα αυτοκίνητο, του νεκρού, -στο χωριό έχουμε δύο νεκρούς και για δύο πενθούμε όλοι, είναι μεγάλο κρίμα- ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο μεγάλος μου αδερφός, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί δεν ήμουν μπροστά, προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους δικούς μας ανθρώπους να κατέβουν τη σκάλα. Η σκάλα δεν είναι φαρδιά, μπορούν να κατέβουν μάξιμουμ δύο άτομα. Κατέβηκαν κάποιες γυναίκες και παιδιά, δεν πρόλαβαν όλοι», συνεχίζει ο κ. Φραγκιαδάκης.

«Το αυτοκίνητο πέρασε έχοντας ο οδηγός το χέρι του έξω με το όπλο, πυροβολώντας στα τυφλά, πάνω στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα η αδερφή μου να χάσει τη ζωή της, η άλλη μου αδερφή να τραυματιστεί ενώ τραυματίστηκαν και δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και αυτό έφερε τον δεύτερο νεκρό. Ο πρώτος νεκρός ήταν η αδερφή μου», σημείωσε.

Ο ίδιος, «με το που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα να δω τι γίνεται και το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν η αδερφή μου στην άσφαλτο». «Ήθελα να νομίζω ότι είναι λιπόθυμη. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο, την κατεβάσαμε από τη σκάλα άρον άρον να τη βάλουμε σε ένα αυτοκίνητο να την πάμε στο νοσοκομείο. Την ώρα που την κατεβάζαμε από την σκάλα μας έριχνε κάποιος από το πάνω μέρος του χωριού με Καλάσνικοφ. Οι σφαίρες περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας. Πως είχαμε δύο νεκρούς, μπορώ να πω ότι είναι θαύμα. Πήραμε την αδερφή μου και την πήγαμε στο νοσοκομείο με έναν ανιψιό μου. Την κρατούσα στα χέρια μου ελπίζοντας ότι θα συνέλθει. Τελικά η αδερφή μου ήταν νεκρή. Παρά τα όσα λέγανε τις πρώτες μέρες, δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από πυροβολισμό. Είναι καθαρή ανθρωποκτονία», ανέφερε.

«Το πρωί του Σαββάτου, εγώ είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την ΕΛΑΣ. Στο τηλέφωνο έβγαινε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, με παρέπεμπαν στον αξιωματικό υπηρεσίας. Έπαιρνα στις Μοίρες. Το λάθος μου μπορεί να ήταν ότι δεν πήρα στην Άμεση Δράση. Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Πήρα πάρα πολλές φορές, δεν απάντησε κανένας. Έκανα προσπάθειες, δεν κατάφερα τίποτα δυστυχώς. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους, προσπάθησαν και άλλοι άνθρωποι μπας και αποφύγουμε την κατάσταση και δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν είχαμε τις δυνάμεις απ’ ότι φαίνεται. Εκείνοι που είχαν τις δυνάμεις ήταν απόντες», σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης.

«Στην προσπάθεια των δικών μου ανθρώπων να προστατευτούν, απάντησαν τη στιγμή που είδαν την αδερφή μου να πέφτει και τους άλλους τραυματισμένους. Απάντησαν. Οι δικοί μου δεν πήγαν να κάνουν επίθεση, έρχονταν στο σπίτι και έγινε ότι έγινε», όπως είπε.

«Πρέπει κάποια στιγμή να επικρατήσει η λογική, να υπάρξει σύνεση. Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ, να μην συνεχιστεί. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Χαθήκανε δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, δεν ξέρω για τους ανθρώπους τους περισσότερους, μπορεί να είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω, δεν κάνουμε παρέα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν και δεν θέλω. Αυτό θα το κάνει η ΕΛΑΣ. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που μεταφέρουν πληροφορίες», είπε ο κ. Φραγκιαδάκης.

