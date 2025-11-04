Οι τρεις καταζητούμενοι για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης, ύστερα από επιχείρηση της αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ίδιοι επικοινώνησαν με τις Αρχές και υπέδειξαν το σημείο όπου κρύβονταν τις τελευταίες ημέρες, οδηγώντας στην παράδοσή τους και στη συνέχεια στη σύλληψή τους.

Πρόκειται για τρία αδέλφια, ηλικίας 27, 29 και 19 ετών, τα οποία αναζητούνταν μετά την αιματηρή συμπλοκή που στοίχισε τη ζωή σε έναν 39χρονο και προκάλεσε τον τραυματισμό δύο ατόμων. Ένα από τα αδέλφια φέρεται να είχε εντοπιστεί νωρίτερα σε ξενοδοχείο της περιοχής, όπου οι αστυνομικοί είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή των ιδιοκτητών του καταλύματος.

Τα εντάλματα σύλληψης είχαν εκδοθεί νωρίτερα, ενώ οι δύο τραυματίες, που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο ΠΑΓΝΗ, έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία σε βάρος του 39χρονου και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Τα τρία αδέλφια είχαν εξαφανιστεί οπλισμένα μετά το αιματηρό περιστατικό, με την αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν και να διερευνά ποιοι συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών. Παράλληλα, αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην κατοικία των αδελφών.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια ενόψει της κηδείας του 39χρονου, ενώ στο χωριό επικρατεί βαρύ κλίμα.

Έρευνες στις φυλακές Αλικαρνασσού

Οι αστυνομικές Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για αντικείμενα που κατασχέθηκαν σε επιχείρηση στις φυλακές Αλικαρνασσού. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και ένα κινητό τηλέφωνο σε κοινόχρηστο χώρο, στα οποία εξετάζεται εάν υπήρξε χρήση από κρατούμενους συγγενείς του 39χρονου.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα κελιά του αδελφού, του γαμπρού και του ανιψιού του θύματος, καθώς και άλλων κρατουμένων με τους οποίους διατηρούν επαφές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση με τις ενέργειες εκτός φυλακών.

