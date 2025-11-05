Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκευθεί την Αθήνα, προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδαε, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ακριβή ημερομηνία της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου αναμένεται να ανακοινώσει το Μαξίμου.

Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ύστερα από επίσημη πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.

Εκείνη η επίσκεψη είχε οργανωθεί κάτω από άκρα μυστικότητα για λόγους ασφαλείας.

cnn.gr