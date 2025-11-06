Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι Αμερικανοί Υπουργοί Ενέργειας, Κρις Ράιτ και Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκμαν, βρέθηκαν χθες το απόγευμα της Τετάρτης (5/11) στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκαν με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Εκεί ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκμαν, είδε τον σκύλο του Μεγάρου Μαξίμου, Πίνατ, στο πάτωμα να δαγκώνει ένα παιχνίδι και στη συνέχεια έσκυψε να τον χαϊδέψει.

«Εξαιρετική συνάντηση με τον @USAmbassadorGR, τον @SecretaryWright και τον @PrimeMinisterGR για να συζητήσουμε πώς μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, ενισχύοντας τόσο τις οικονομίες μας όσο και την εθνική μας ασφάλεια!», δήλωσε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Μπέργκμαν.

Great meeting with @USAmbassadorGR, @SecretaryWright and @PrimeMinisterGR discussing how we can supply Greece with American LNG, boosting both of our economies and enhancing our national security! 🇺🇸🤝🇬🇷 pic.twitter.com/Z4A71B7VNY — Secretary Doug Burgum (@SecretaryBurgum) November 5, 2025

protothema.gr