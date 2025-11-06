H Ελλάδα κάνει ένα καθοριστικό βήμα επιστροφής στον χάρτη της ενεργειακής έρευνας και επιστρέφει μετά από 40 χρόνια απουσίας στις υπεράκτιες γεωτρήσεις. Η ExxonMobil, η Energean και η HelleniQ Upstream υπέγραψαν συμφωνία συμμετοχής (Farm-In Agreement) για το Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων δυτικά της Κέρκυρας και γειτονικά με την ΑΟΖ της Ιταλίας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ExxonMobil αποκτά το 60% της παραχώρησης, η Energean Hellas διατηρεί το 30% και η HelleniQ Upstream Δυτική Κέρκυρα το 10%. Η Energean θα παραμείνει Διαχειριστής (Operator) κατά τη φάση της έρευνας, ενώ εφόσον προκύψει ανακάλυψη κοιτάσματος, η διαχείριση θα περάσει στην ExxonMobil κατά τη φάση ανάπτυξης.

Ο «Ασωπός» στο επίκεντρο

Το Block 2 θεωρείται η πιο ώριμη ελληνική παραχώρηση για ερευνητική γεώτρηση. Το 2022 πραγματοποιήθηκε τρισδιάστατη σεισμική έρευνα (3D) σε έκταση 2.244 τετραγωνικών χιλιομέτρων, η οποία επιβεβαίωσε ότι η δομή «Ασωπός» αποτελεί τον κύριο στόχο της επικείμενης γεώτρησης.

Η γεώτρηση Ασωπός-1 θα τεστάρει έναν πιθανό ανθρακικό ταμιευτήρα σε βάθος νερού περίπου 850 μέτρων και συνολικό βάθος 4.000 μέτρων, με δυνητικό κοίτασμα που εκτιμάται στα 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου – περίπου 7 τρισ. κυβικά πόδια. Οι πιθανότητες επιτυχίας κυμαίνονται μεταξύ 15% και 18%, ποσοστά που χαρακτηρίζουν έργα υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλής απόδοσης.

Στόχος: πρώτη γεώτρηση έως το 2027

Η κοινοπραξία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της πρώτης υπεράκτιας γεώτρησης στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες αδειοδοτικές διαδικασίες και παραταθεί η φάση έρευνας.

Πρόκειται για την πρώτη υπεράκτια ερευνητική γεώτρηση στη Δυτική Ελλάδα από το 1981, όταν ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Κατάκολου. Έκτοτε, οι μοναδικές υπεράκτιες δραστηριότητες ήταν παραγωγικές γεωτρήσεις στον Πρίνο.

Το Block 2 και η γεωπολιτική του σημασία

Το Block 2 εκτείνεται σε 2.422 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο βορειοδυτικό Ιόνιο, με βάθη νερού από 500 έως 1.500 μέτρα, και ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Προ-Απούλιας Ζώνης – μια από τις πιο ελπιδοφόρες της Μεσογείου.

Η επιτυχία της γεώτρησης «Ασωπός-1» θα επιβεβαιώσει ένα νέο γεωλογικό σενάριο και θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα σημαντικό παίκτη στη μεσογειακή αγορά φυσικού αερίου, ενισχύοντας τόσο την ενεργειακή της ασφάλεια όσο και τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου.

Με τη συμμετοχή της ExxonMobil, η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία και κεφάλαια, σε μια περίοδο που η ενεργειακή αυτονομία και η ασφάλεια εφοδιασμού βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Η ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα στον τομέα των υδρογονανθράκων. Είναι ένα τεστ για την αξιοπιστία, την περιβαλλοντική ωριμότητα και τη διεθνή ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού – και ένα πρώτο, ουσιαστικό βήμα για την επιστροφή της Ελλάδας στην ενεργειακή της γεωγραφία.

Ανοίγει ο δρόμος για μελλοντικές επενδύσεις

Ο Dr. John Ardill, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας, ExxonMobil, σημείωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ελληνική κυβέρνηση και τους εταίρους μας για να αξιολογήσουμε το ερευνητικό δυναμικό του Block 2 με ασφαλή, αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Αυτή η σημαντική ερευνητική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μελλοντικές επενδύσεις σε ερευνητικές γεωτρήσεις στο χρονικό πλαίσιο του 2027».

Από την πλευρά του ο Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος, Energean Plc, είπε: «Η συνεργασία με την ExxonMobil στο Block 2 δεν είναι απλώς μια νέα επιχειρηματική συμφωνία. Είναι μια εθνική ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει ενεργειακή ανεξαρτησία, αξιοποιώντας υπεύθυνα τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους της. Μόνο μέσω γεώτρησης θα μάθουμε αν πράγματι υπάρχει φυσικό αέριο στη χώρα μας. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας μπορεί να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και το μέλλον των επόμενων γενεών». Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο κ. Ρήγας είχε προαναγγείλει εξελίξεις στο Block 2, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος, HELLENiQ Energy, σημειωσε: «Η Ελλάδα αναδεικνύεται ως μία από τις νεότερες και υποσχόμενες περιοχές της Ευρώπης για εξερεύνηση και ανάπτυξη υδρογονανθράκων. Αυτή η συνεργασία με την ExxonMobil θα βοηθήσει στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη του Block 2. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί θετικό βήμα όχι μόνο για τους εταίρους της κοινοπραξίας, αλλά και για την ελληνική οικονομία».

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Κυβερνητικές πηγές χαρακτήριζαν τη συμφωνία «ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία και στην προοπτική αξιοποίησης του εγχώριου υποθαλάσσιου πλούτου με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Όπως ανέφεραν, «η κυβέρνηση υλοποιεί με συνέπεια και αυτοπεποίθηση τη στρατηγική της για ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων με μακρόπνοο ορίζοντα. Η συμμετοχή της ExxonMobil αποτελεί ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στη σταθερότητα και την ελκυστικότητα της χώρας».

