Άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) στα Σκούρτα Βοιωτίας.

Ένας άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Γλυφάδας και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και ήδη την ανέλαβε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος (το λεγόμενο ελληνικό FBI). Κλειδί, πάντως, για την υπόθεση είναι να γίνει γνωστή η ταυτότητα του θύματος. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα έχει επέλθει εδώ και δύο ημέρες. Το καμένο αυτοκίνητο με τη σορό εντόπισε ένας κυνηγός.



Η αστυνομία αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλαπεί μεν από τη Γλυφάδα την περασμένη Ανοιξη, όμως οι πλαστές πινακίδες αντιστοιχούν σε αυτοκίνητο ίδιου τύπου από την Πιερία. Ηδη ερευνάται η πρόσφατη εξαφάνιση αλλοδαπού από την Αττική που είχε ενημερώσει ότι θα πήγαινε στα Βίλλια. Ο συγκεκριμένος πάντως, δεν έχει ποινικό παρελθόν.

