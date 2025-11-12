Ένταση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11) στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής Σερρών, όταν περίπου 235 μετανάστες κατέστρεψαν τμήμα της περίφραξης και έβαλαν φωτιά σε ρούχα. Το περιστατικό έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ η δομή φυλάσσεται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες που προκάλεσαν το επεισόδιο απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς στο εσωτερικό της δομής. Η φωτιά που ξέσπασε στον προαύλιο χώρο δεν επεκτάθηκε και κατασβέστηκε άμεσα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 30 συλλήψεις για την εξέγερση, κυρίως μεταναστών από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο. Σημειώνεται πως οι 3 από τους 30 συλληφθέντες, κατηγορούνται και για απόπειρα απόδρασης, καθώς επιχείρησαν να διαφύγουν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πέτρα και ένας από δαγκωματιά κατά τη διάρκεια προσαγωγής.

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν πως οι μετανάστες αντιδρούν επειδή δεν δικαιούνται άσυλο και δεν έχουν το δικαίωμα να βγουν εκτός δομής.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία ενώ αναμένεται να ελεγχθούν οι κάμερες ασφαλείας για να εντοπιστούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη δομή διαμένουν μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα μέσω Λιβύης. Στην πλειονότητά τους είναι Αιγύπτιοι, ενώ υπάρχουν άτομα από Πακιστάν και Μπαγκλαντές.

Τι λέει ο δήμαρχος της περιοχής

Όπως ανέφερε στο protothema.gr ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Τάτσιος «επικρατεί ηρεμία» αυτή τη στιγμή στη δομή ενώ τόνισε ότι «δεν έχουμε καμία απόδραση, είναι fake news ότι απέδρασαν κάποιοι. Δεν έγινε καμία απόδραση το τονίζω».

Ακόμα ο κ. Τάτσιος ανέφερε ότι οι 30 μετανάστες που προκάλεσαν τη φασαρία «έχουν φύγει ήδη από το Κλειδί κι έχουν μεταφερθεί σε άλλη δομή».

Ο κ. Τάτσιος είπε επίσης ότι «από την πρώτη στιγμή η δομή φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη».



Η κλειστή δομή στις Σέρρες

Στο Κλειδί Σιντίκης το κέντρο κράτησης είναι κλειστού τύπου και οι μετανάστες παραμένουν υπό διοικητικό περιορισμό έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης ή απόρριψης της αίτησής τους για διεθνή προστασία – δηλαδή της αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα ή μη.

Η Σιντική αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου που υλοποιεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου υπό τον Θάνο Πλεύρη, με κεντρική επιδίωξη τη μετατροπή των ανοιχτών δομών φιλοξενίας σε ελεγχόμενες δομές κράτησης.

