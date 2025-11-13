Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα την Κυριακή, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιείται στον απόηχο των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών στο Ζάππειο. Οι συμφωνίες αυτές αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικής πύλης εισαγωγής αμερικανικού LNG, το οποίο προορίζεται να καλύψει ενεργειακές ανάγκες του Κιέβου.

Η επίσκεψη Ζελένσκι συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας, με στόχο να γίνει η Ελλάδα κόμβος διακίνησης αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης.

Η δημιουργία διαδρομής από την Αλεξανδρούπολη προς την Ουκρανία, μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μολδαβίας, αποτελεί σημαντική αμερικανική προτεραιότητα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, ιδιαίτερα καθώς η Ουκρανία έχει μειωμένα αποθέματα φυσικού αερίου εξαιτίας του πολέμου.

Στην πραγματικότητα, η συμφωνία που υπέγραψε την προηγούμενη Παρασκευή στο Ζάππειο η Atlantic-See LNG Trade (ΑΚTOR-ΔΕΠΑ) για την προμήθεια αμερικανικού LNG από τη Venture Global αλλά και για τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη προσφέρει την απαραίτητη βιωσιμότητα στο έργο του «Κάθετου Διαδρόμου», όπως επισήμανε η ίδια η Γκίλφοϊλ, καθώς η ελληνική εταιρεία υπέγραψε Μνημόνια Κατανόησης (MoU) με κρατικούς φορείς της Ρουμανίας και της Ουκρανίας για την πώληση σε αυτές σημαντικών ποσοτήτων LNG, που σηματοδοτούν το επόμενο βήμα στη στρατηγική της για τη διάθεση LNG από την Ελλάδα προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Ως γνωστόν, ο «Κάθετος Διάδρομος» συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να επιτευχθεί η απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, και αποτελεί ένα θέμα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα του Ουκρανού προέδρου, καθώς τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ουκρανία έχουν μειωθεί αισθητά.

Μάλιστα, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ζήτησης ενόψει του χειμώνα, η ουκρανική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει κατά 30% τις εισαγωγές φυσικού αερίου, ιδιαίτερα μετά και τις πρόσφατες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. Το συγκεκριμένο κενό θα καλυφθεί, από ό,τι φαίνεται, από το αμερικανικό LNG.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναζητεί διαρκώς αμυντική βοήθεια από τη Δύση

Σε αυτό το πλαίσιο, το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν αρκετά δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο που υποστήριζαν πως ο Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα με στόχο να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή αυξημένης στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Παράλληλα, υποστήριζαν πως η Αθήνα ίσως δει αυτή την επίσκεψη ως ευκαιρία να απαλλαγεί από ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα που δεν έχουν πλέον τεχνική υποστήριξη, αντικαθιστώντας τα με νέα ισραηλινά συστήματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναζητεί διαρκώς αμυντική υποστήριξη από τη Δύση, επικεντρώνοντας το αίτημά του στην ενίσχυση με συστήματα αεράμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, με σκοπό την αντιμετώπιση των ρωσικών επιδρομών. Στο ελληνικό οπλοστάσιο υπάρχουν ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικά συστήματα που η Ελλάδα σκοπεύει να αντικαταστήσει με ισραηλινά, τα οποία θα μπορούσαν θεωρητικά να καταλήξουν μέσω τρίτης χώρας στο Κίεβο.

Επιπλέον, ως γνωστόν, το τελευταίο διάστημα έχει επιστρέψει στη δημόσια συζήτηση το ουκρανικό ενδιαφέρον για την απόκτηση ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία με βάση τον σχεδιασμό των επόμενων ετών αναμένεται να αποσύρει 24 Mirage 2000-5, τα οποία επιθυμεί να πουλήσει στη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή έχει αναζωπυρώσει και τα σενάρια που θέλουν την ουκρανική διπλωματία να πιέζει την Ελλάδα να παραδώσει τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη μέσω Γαλλίας στην Ουκρανία. Άλλωστε η στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο γίνεται συχνά μέσω της μεθόδου της ανακύκλωσης στρατιωτικού υλικού, το οποίο μεταπωλείται σε τρίτη χώρα και αργότερα καταλήγει στην Ουκρανία.

Να σημειωθεί ακόμη ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε προηγηθεί η επίσκεψη στην Αθήνα της ύπατης εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη στάση της Ελλάδας στο Ουκρανικό κατά τη συνάντησή της με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Η κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος, απευθυνόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε δηλώσει πως «είστε επίσης ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, διπλωματικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη», προϊδεάζοντας την επικείμενη στάση του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα αλλά και τη στήριξη που θα παρέχει πιθανά η Κομισιόν στα αιτήματά του.

Τέλος, η επίσκεψη πραγματοποιείται την ίδια περίοδο που το θέμα της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας επανέρχεται στο προσκήνιο μέσω της 5ης Διεθνούς Έκθεσης και Διάσκεψης ReBuild Ukraine στη Βαρσοβία, όπου θα συζητηθεί και η πιθανότητα συμμετοχής ελληνικών εταιρειών σε αυτή την προσπάθεια.

