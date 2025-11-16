Ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών έπειτα από μακρόχρονη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Σταμάτης είχε διατελέσει, μεταξύ άλλων, πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και είχε αναλάβει κρίσιμες θέσεις στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας.

Ο Δημήτριος Σταμάτης είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, όπου ζούσε με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, έως και το 1993. Ακόμα διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κατά την περίοδο 2005 – 2009, χρημάτισε Γενικός Γραμματέας της τότε Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012 ορκίστηκε υπουργός Επικρατείας της τρικομματικής κυβέρνησης του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, ενώ ήταν αρμόδιος για την ομαλή λειτουργία και συνεννόηση των κυβερνητικών εταίρων.

Στις βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 ήταν υποψήφιος στη δεύτερη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας της ΝΔ, θέση στην οποία εξελέγη.

Η Νέα Δημοκρατία για την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη

Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Τον Δημήτρη Σταμάτη αποχαιρέτησε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση του οποίου ο εκλειπών είχε διατελέσει υπουργός λέγοντας: «Αντίο Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής Πατριώτης. Αντίο Φίλε! Αντίο Αδελφέ!».

Ο Κωστής Χατζηδάκης έγραψε: «Με λύπη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Σταμάτη. Συνεργαστήκαμε τόσο την περίοδο 2012-2014 όσο και πρόσφατα από το 2023 μέχρι φέτος, στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς ο ίδιος ήταν Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Καλό ταξίδι, Δημήτρη! Συλλυπητήρια στους οικείους του!».

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης: «Αποχαιρετώ με θλίψη τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν ακέραιο άνθρωπο, με ήθος, ευθυκρισία και αγάπη για την πατρίδα. Υπηρέτησε με συνέπεια τη δημόσια ζωή και τη Νέα Δημοκρατία, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό».

Και ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έζησα όλη την μάχη που έδωσε το τελευταίο διάστημα και ομολογώ ότι θαύμασα το κουράγιο και την αξιοπρέπεια του. Καλό ταξίδι φίλε μου!».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του έγραψε: «Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη τον Δημήτρη Σταμάτη, έναν φίλο και συνάδελφο που υπήρξε υπόδειγμα ήθους και συνέπειας. Έναν άνθρωπο που δούλεψε αποφασιστικά, έναν από εκείνους που κράτησαν τη χώρα όρθια στις πιο απαιτητικές στιγμές της, τότε που δώσαμε μαζί τη μεγάλη μάχη την περίοδο 2012 έως 2015. Ψηλός και αγέρωχος, όχι μόνο στην παρουσία του αλλά και στην ψυχή του, θα μείνει μέσα μου ως αδελφική μορφή. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

