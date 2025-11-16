Υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η ενεργειακή Συμφωνία για την μεταφορά LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Κατά την κοινή του δήλωση με τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στην Κύπρο λέγοντας αναφερόμενος στην κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, λέγοντας πως «για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτο και κάθε παράνομο τετελεσμένο, θα μας βρίσκει πάντα στην αντίθετη πλευρά. Το λέω αυτό έχοντας επίγνωση της σημασίας του για ένα έθνος, καθώς και για το δικό μας μένει ακόμα ανοικτή της Κύπρου, της εισβολής και της παράνομης κατοχής 51 χρόνια μετά του βορρά της μεγαλονήσου».

Η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Την συμφωνία υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας και Ουκρανίας, ενώ το παρών έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πιο συγκεκριμένα, από πλευράς του κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως «στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας». Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.

«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.

Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. «Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια».

Το σχέδιο, ανέφερε, γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας. Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη».

Ζελένσκι: Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να συνεχίσει η άσκηση πίεσης προς τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

Τι προβλέπει η ενεργειακή συμφωνία

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση για την ενεργειακή συμφωνία, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Naftogaz της Ουκρανίας υπέγραψαν Δήλωση Προθέσεων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην αγορά της Ουκρανίας από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026.

Στο πλαίσιο της μελλοντικής συμφωνίας, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του “Route 1”, που διατίθεται από κοινού από τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι δυο κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ Εμπορίας και Naftogaz της Ουκρανίας μέσω της εν λόγω συμφωνίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, στο οποίο η ενεργειακή αλληλεγγύη και οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας αναβαθμίζουν την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, και διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

«Η σημερινή υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz αποτελεί μια ουσιαστική συνεισφορά στην περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία και στην ενσωμάτωση της αγοράς σε μια κρίσιμη συγκυρία», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Και συνέχισε: «Η παράδοση φυσικού αερίου στην Ουκρανία μέσω ενός αξιόπιστου, πολυεθνικού διαδρόμου, αποτελεί μια ”γέφυρα ενέργειας” μεταξύ των υποδομών της Ελλάδας και της Ουκρανίας, στηρίζοντας την ευρύτερη ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Η προμήθεια του Αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ μετέχει με 40%, σηματοδοτώντας την προσήλωση της ΔΕΠΑ, στην παροχή πρακτικών και ασφαλών ενεργειακών λύσεων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Από την πλευρά του, ο Sergii Koretskyi, Διευθύνων Σύμβουλος της Naftogaz, υπογράμμισε ότι «η συμφωνία αυτή ανοίγει για εμάς έναν ακόμη αξιόπιστο δρόμο εισαγωγών για τον επερχόμενο χειμώνα. Διευρύνουμε σταθερά τη γεωγραφία των προμηθειών μας, ώστε να διασφαλίσουμε αξιόπιστη θέρμανση για τους Ουκρανούς και να ενισχύσουμε την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής. Ευχαριστώ τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την προθυμία της να προχωρήσουμε μαζί. Εκφράζω επίσης την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον πρόεδρο της Ουκρανίας και την κυβέρνηση για τη συμβολή τους ώστε να καταστεί δυνατή αυτή η συμφωνία».