Σεισμός σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11), o οποίος έγινε αισθητός στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης ήταν κοντά στη Σκύρο.

Συγκεκριμένα, στα 32 χλμ δυτικά – βορειοδυτικά της Σκύρου, ενώ το μέγεθος του σεισμού υπολογίζεται σε 4,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Επίσης, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στα 16,6 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για ζημιές ή τραυματισμοί στη Σκύρο. Όπως δήλωσε μιλώντας στο Mega News ο δήμαρχος του νησιού Κυριάκος Αντωνόπουλος, δεν υπήρξε κάποια ζημιά στο νησί, ενώ και οι κάτοικοι δεν ανησύχησαν αρκετά.

