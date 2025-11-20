Επεισόδιο μεταξύ τουρκικών αλιευτικών και ελληνικών περιπολικών σκαφών σημειώθηκε το βράδυ της 18ης Νοεμβρίου στο Αγαθονήσι, όπως επιβεβαίωσε το ελληνικό Λιμενικό Σώμα.

Πηγές του Λιμενικού Σώματος σημειώνουν πως το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 18ης Νοεμβρίου, με τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη να αλιεύουν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει το ελληνικό Λιμενικό, ένα τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, γεγονός που προκάλεσε τη ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.

ΚΥΠΕ