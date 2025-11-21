Η κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας τις τελευταίες ώρες προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Ιόνιο. Τα Ιωάννινα, η Πρέβεζα και η Άρτα έλαβαν μήνυμα από το 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων.



Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υπόγεια, ενώ τα συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Μήνυμα από το 112 έλαβαν και περιοχές της Άρτας όπου η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες».

Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι σε Πρέβεζα και Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το onprevezanews, ο δρόμος από την Παλαιά προς τη Νέα Φιλιππιάδα έχει αποκλειστεί προσωρινά λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού και των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Σε επιφυλακή βρίσκονται ο Δήμος, η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Υπερχείλιση ρεμάτων και κατολισθήσεις στην Άρτα

Στην περιοχή του Δήμου Ζηρού, η κακοκαιρία έχει πλήξει δρόμους, υπαίθριους χώρους και δημοτικές υποδομές, με σπίτια και καλλιέργειες να δέχονται ισχυρό πλήγμα. Εκτεταμένες κατολισθήσεις και υπερχείλιση ρεμάτων έχουν σημειωθεί στην Άρτα, ειδικά σε Κακολάγκαδο, Αμμότοπο και Παντάνασσα, καθιστώντας πολλούς δρόμους απροσπέλαστους και επικίνδυνους.

Σύμφωνα με το epirusjournal.gr, τα συνεργεία της Πυροσβεστικής, των δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου εργάζονται πυρετωδώς για την απομάκρυνση νερού, φερτών υλικών και την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, όπως στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων–Άρτας, που έκλεισε προσωρινά λόγω των φερτών υλικών. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη.

Παράλληλα, χείμαρροι νερού και φερτών υλικών έχουν δημιουργηθεί στα Τζουμέρκα, με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία.

Η τεράστια ποσότητα νερού, η υπερχείλιση χειμάρρων και η μεταφορά φερτών υλικών επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, προκαλώντας νέες δυσχέρειες σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές. Οι εικόνες που καταγράφονται καταδεικνύουν τη δύναμη της φύσης και το βαθύ αποτύπωμα της κακοκαιρίας στην Ήπειρο.

Καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα ορεινά της Καλαμπάκας

Σημειώνεται ότι στο οδικό δίκτυο (επαρχιακή οδός Καλαμπάκας-Ασπροποτάμου) στην περιοχή Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων Νομού Τρικάλων ισχύει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο Δήμος και η Περιφέρεια ζητούν να κηρυχθεί η βόρεια πλευρά του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ αναβάλλονται και οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου. Από τα Ιωάννινα έχουν ήδη αναχωρήσει άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ με σωστικές λέμβους και εξοπλισμό.

Το χωριό Καρουσάδες έχει αποκλειστεί μετά από κατολίσθηση και την κατάρρευση διώροφου ακατοίκητου κτηρίου στο κέντρο του χωριού, ενώ στο Σιδάρι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στους Καρουσάδες, τους Βελονάδες και το Σιδάρι, με την Πολιτική Προστασία να επιχειρεί για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε άλλο σημείο της Κέρκυρας, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε δίπλα στο αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας ζημιές σε περιπολικά και οχήματα.

Την ίδια στιγμή, η Θεσπρωτία και τα Ιωάννινα χτυπιούνται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από το κύμα κακοκαιρίας. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τον κάμπο της Βρυσέλλας με μανταρίνια, ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στη Σαγιάδα, όπου καλλιέργειες, πορτοκαλεώνες και αγροτικοί δρόμοι έχουν βυθιστεί στα λασπόνερα.

Στο ορεινό δίκτυο της Ηπείρου, σε Κόνιτσα και Πωγώνι, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις βράχων, με τα μηχανήματα των Δήμων και της Πολιτικής Προστασίας να εργάζονται για τον καθαρισμό των δρόμων.

Σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Δήμο Μετεώρων, όπου χωριά του Ασπροποτάμου – Πολυθέα, Καλλιρόη, Κατάφυτο, Μηλιά και Ανθούσα – αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο, ενώ γέφυρες απειλούνται με κατάρρευση και αρκετοί οικισμοί έχουν αποκλειστεί.

Τι είναι η γραμμή λαίλαπας που πλήττει τα βορειοδυτικά

Μια εκτεταμένη γραμμή λαίλαπας μήκους 200 χιλιομέτρων «χτυπά» από το πρωί τα βορειοδυτικά, προκαλώντας ισχυρές και επίμονες καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ένταση για ακόμη 7–8 ώρες, με Λευκάδα, Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία και Ιωάννινα να βρίσκονται στο επίκεντρο. Ήδη έχουν σημειωθεί μεγάλοι όγκοι βροχής, αυξάνοντας σημαντικά τον υδρολογικό κίνδυνο στις πληγείσες περιοχές.

