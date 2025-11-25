Η αποκάλυψη ότι η 46χρονη νύφη ήταν τελικά η δράστης της άγριας δολοφονίας της 75χρονης προκάλεσε σοκ στη Σαλαμίνα.

Η 46χρονη είχε μπει εδώ και καιρό στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ. και οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν και χθες να την προσαγάγουν στη ΓΑΔΑ. Λίγη ώρα αργότερα η 46χρονη ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη της.

Τα 10.000 ευρώ που έκαναν… φτερά και ο τζόγος

Η 46χρονη είναι η σύζυγος του ενός εκ των γιων της άτυχης 75χρονης η οποία είχε δώσει στον συγκεκριμένο γιο το ποσό των 10.000 ευρώ για να το κρατήσει σπίτι του.

Ωστόσο, η 46χρονη υπεξαίρεσε τα χρήματα αυτά υποστηρίζοντας ότι κάποιος μπήκε στο σπίτι τους και τα πήρε.

Η ίδια κατάφερε να βρει τα 8.000 ευρώ και να τα επιστρέψει στη γιαγιά, ενώ ο σύζυγος της κατάφερε να βρει ακόμη 1.100 ευρώ. Τα 1.100 ευρώ αυτά τα πήρε η 46χρονη και τα χάλασε παίζοντας τζόγο.

Σαλαμίνα: Πώς η νύφη έστησε το σκηνικό ληστείας στο σπίτι της πεθεράς και τελικά τη σκότωσε

Η ίδια δεν εργαζόταν και δυσκολευόταν να τα συγκεντρώσει και σε εκείνο το σημείο φαίνεται να αποφάσισε να στήσει ληστεία στο σπίτι της πεθεράς της. Η ίδια θεώρησε ότι οργάνωσε το σχέδιό της καλά, αλλάζοντας τις θέσεις σε κάμερες που γνώριζε πού κοιτούν ώστε να μην την καταγράψουν, φορώντας γάντια και full face. Όταν έφθασε στο σπίτι της πεθεράς της, έσπασε το τζάμι, μπήκε μέσα και άρχισε να πιέζει την πεθερά της για να της πει πού έχει τα χρήματα, τα 8.000 ευρώ δηλαδή και τα κοσμήματα.

Σε εκείνο το σημείο θεώρησε ότι η γιαγιά την αναγνώρισε και άρχισε να τη χτυπά με μανία, στο κεφάλι ενώ στο τέλος τη μαχαίρωσε.

Στη συνέχεια πήγε σπίτι της, άλλαξε, έπλυνε τα ρούχα και στη συνέχεια τα πέταξε πιστεύοντας ότι έχει καλύψει τα ίχνη της.

