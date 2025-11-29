Πίστεψαν πως θα μεταβούν στην Ελλάδα για να εργαστούν με καλές απολαβές στη συγκομιδή πορτοκαλιών και νόμιμη διαμονή και τελικά, «φυλακίστηκαν» σε μία αποθήκη και δούλευαν χωρίς χρήματα.

Ο λόγος για τους 44 αλλοδαπούς από το Νεπάλ που «ψάρεψε» διαδικτυακά ένας 26χρονος Πακιστανός με τα αρχικά Α.Α., αποκαλούμενος «Ντάνι».

Η παγίδα που έστησε στους Νεπαλέζους

Κατά την επαφή που είχαν, τους έπεισε να έρθουν στην χώρα μας και συγκεκριμένα στη Σκάλα Λακωνίας, πληρώνοντας τους τα έξοδα, έτσι ώστε να εργαστούν στη συγκομιδή πορτοκαλιών.

Για να τους δελεάσει τους υποσχέθηκε καλές χρηματικές απολαβές, χώρο διαμονής αλλά και έγγραφα για τη νόμιμη διαμονή τους στην χώρα μας.

Πριν από περίπου έναν μήνα και έπειτα, έφτασαν πράγματι στη περιοχή του Νεοχωρίου.

Ο «Ντάνι» τους παρέλαβε και τους οδήγησε σε μία αποθήκη για να μείνουν.

Από εκείνη την ημέρα και κάθε μέρα ο «Ντάνι», μαζί με ακόμα 3-4 Πακιστανούς που οδηγούσαν φορτηγό και Ι.Χ., τους έπαιρναν από την αποθήκη και τους οδηγούσαν στα χωράφια για να μαζέψουν πορτοκάλια και από εκεί πάλι πίσω στην αποθήκη, χωρίς να τους επιτρέπουν να βγουν.

Ο 26χρονος Πακιστανός μάλιστα τους είχε πάρει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και έλεγε στους Νεπαλέζους ότι του χρωστάνε από 1.500 ευρώ ο καθένας για την μεταφορά τους στην Ελλάδα, απειλώντας τους.

Πώς γλίτωσαν και αποκαλύφθηκε η νέα περίπτωση εκμετάλλευσης

Μη μπορώντας να αντέξουν άλλο σε αυτές τις συνθήκες προσπάθησαν να γλιτώσουν. Έτσι στις 12 το μεσημέρι της 26ης Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί του τμήματος Αιτωλικού, ενημερώθηκαν μέσω του 1109, της γραμμής καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων, για πιθανό περιστατικό εμπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλοδαποί βρίσκονταν κρυμμένοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, όμως ο διακινητής τους, τους εντοπίσε.

Οι αστυνομικοί της τμήματος Δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Μεσολογγίου και του Αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού, τους εντόπισαν στην αποθήκη στο Νεοχώρι και τους οδήγησαν στην Ασφάλεια.

Αναζητούνται και άλλα άτομα

Η αποθήκη σύμφωνα με τις πληροφορίες ανήκε σε 44χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία, όπως και σε βάρος του 26χρονου από το Πακιστάν.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών κατασχέθηκαν τρία οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν – δύο φορτηγά και ένα ΙΧ.- τα οποία ήταν ιδιοκτησίας 28χρονου Πακιστανού, ο οποίος και αναζητείται.

Οι 44 αλλοδαποί από το Νεπάλ, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, προκειμένου να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για την παράνομη παραμονή τους στην χώρα μας, ζήτησαν να χαρακτηριστούν θύματα εμπορίας ανθρώπων και να τύχουν σχετική αρωγής.

