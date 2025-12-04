Δραματικές σκηνές εκτυλίσσονται σε περιοχές της Λακωνίας και του δήμου Ανατολικής Μάνης με την ΕΜΑΚ να σώζει κόσμο από βέβαιο πνιγμό.

Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απεγκλωβισμών ατόμων σε περιοχές της Λακωνίας και του Δήμου Ανατολικής Μάνης από στελέχη της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του της ομάδας «﻿Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας» στο Facebook, ﻿αυτή την στιγμή 9 άτομα επιχειρούν σε περιοχή του Μαυροβούνιου για τον απεγκλωβισμό 4 μελών οικογένειας από πλημμυρισμένο σπίτι.

Διασώστες επιχείρησαν με βάρκα και μεταφέρουν τα άτομα για παραλαβή από ασθενοφόρο.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση οι άνθρωποι που διασώθηκαν έχουν μόνο ελαφριά υποθερμία και γενικότερα η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Όπως θα δείτε στο επόμενο βίντεο άνδρες της ΕΜΑΚ σώζουν την τελευταία στιγμή τρία άτομα από βέβαιο πνιγμό και απεγκλωβίστηκαν απο το όχημα που επέβαιναν καθώς κατακλύστηκε απο νερά στην Σκάλα Λακωνίας.

iefimerida.gr