Σοκ έχει προκαλέσει στην Αμαλιάδα η υπόθεση εκβιασμού ενός 12χρονου, με φερόμενο δράστη έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να αποσπάσει το ποσό των 8.200 ευρώ.

Σύμφωνα με το patrisnews.com ο 14χρονος απειλούσε τον 12χρονο ότι θα τον χτυπήσει ζητώντας του χρήματα για να μην το κάνει

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι εκβιασμοί ξεκίνησαν στις 6 Νοεμβρίου, όταν ο 12χρονος, υπό τον φόβο των απειλών, άρχισε να παίρνει κρυφά χρήματα από το σπίτι του, από τις οικονομίες των γονέων του.

Μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου, όταν λύγισε και αποκάλυψε όσα ζούσε στους γονείς του, είχε παραδώσει στον 14χρονο το ποσό των 8.200 ευρώ!

Μετά την καταγγελία άνδρες της Ασφάλειας Ήλιδας προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του 14χρονου όπου εντόπισαν σχεδόν 100 κροτίδες, μια ηλεκτρονική κονσόλα παιχνιδιού και ένα iphone, τα οποία φέρονται να έχουν αγοραστεί με τα χρήματα που είχε αποσπάσει από τον μικρότερο μαθητή.

Ο 14χρονος συνελήφθη, ενώ μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπει ο νόμος.

protothema.gr