Άγρια δολοφονία εκτυλίχθηκε στη περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για «εκτέλεση» ενός 51χρονου άνδρα που είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Λιθοβουνίου Αγρινίου. Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Συγκεκριμένα, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου, ο 45χρονος δράστης είχε στήσει καρτέρι στο θύμα και, τη στιγμή που αυτός διερχόταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές μέσα στο όχημα. Το θύμα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε γκρεμό.

Μερικές ώρες αργότερα, ο δράστης επικοινώνησε με τις Αρχές προκειμένου να παραδοθεί και σύμφωνα με πληροφορίες, παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Αξίζει να αναφερθεί πως ένα όπλο βρέθηκε και μέσα στο όχημα του 51χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε.

Από τις Αρχές εξετάζονται τα ερωτικά κίνητρα για τη δολοφονία.

