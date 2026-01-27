Εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης η σορός της πέμπτης γυναίκας που αγνοούνταν μετά την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε χθες στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα. Πρόκειται για την Αγάπη Μπουνοβα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στις σορούς των άλλων τριών γυναικών, που είχαν βρεθεί πρώτες, ενώ στο συγκεκριμένο σημείο το έδαφος δεν είχε υποχωρήσει. Συνολικά, η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Αγάπη Μπουνόβα

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 σε πτέρυγα του εργοστασίου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου και άφησε πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες μέσα. Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν αμέσως μετά το συμβάν.

Συνεχιζόμενες έρευνες και εμπλοκή των αρχών

Η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, εντόπισαν τις σορούς των τεσσάρων γυναικών χθες, ενώ η πέμπτη εντοπίστηκε σήμερα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία της έκρηξης.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει ήδη μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.

Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.

Η απορία γύρω από τα αίτια και τα σενάρια

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές περιλαμβάνουν τεχνικές βλάβες, ελαττώματα στις υποδομές ή ακόμα και ανθρώπινο λάθος. Παρά τη διαρκή προσπάθεια αποσαφήνισης των αιτίων, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει τόσο εκτεταμένη ζημιά και να αφήσει πίσω της ανθρώπινες τραγωδίες.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και ότι οι έρευνες θα διεξαχθούν μέχρι τέλους για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων. Τα κόμματα της χώρας εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα θύματα, ενώ ο Δήμαρχος Τρικκαίων πρότεινε να κηρυχθεί τριήμερο δημοτικό πένθος σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.

Πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων. Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών, είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο έλαβε καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη. Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη. Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.

