Πριν από έξι μήνες είχε έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία όπου ζούσε από το 1988 η 56χρονη Αναστασία Νάσιου, η μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο από την έκρηξη και τη φωτιά στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα.

«Το κορίτσι μου… το κορίτσι μου» λέει κλαίγοντας η μητέρα της περιγράφοντας ότι «είχαμε μιλήσει την Κυριακή και μου είχε πει να πάει στη Βιολάντα να κόψει την πίτα και της είπα “να περάσεις καλά».

«Η Αναστασία δούλευε από το 1989 στη Γερμανία, πήρε σύνταξη ο σύζυγός της και ήρθε μαζί του. Τη δουλειά που έκανε στη Γερμανία την έκανε και εδώ, γι’ αυτό και την προσέλαβαν αμέσως» περιγράφει από την πλευρά του ο πατέρας της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 56χρονη κόρη του εργαζόταν νυχτερινή βάρδια γιατί «ήταν νέα, είχε προσληφθεί το καλοκαίρι, έκανε υπομονή για το μεροκάματο μέχρι να συμπληρώσει τα ένσημα».

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει το χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη».

protothema.gr