Ένας από τους τραυματίες του σοκαριστικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε, δηλώνοντας ότι έχει πλήρη επίγνωση όσων συνέβησαν και ότι θρηνεί την απώλεια των φίλων του.

Ο άνδρας μίλησε στο Mega για την κατάσταση της υγείας του αλλά και των δύο άλλων τραυματιών, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή».

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά τραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα, για να έχεις μια απάντηση. Εγώ σήμερα θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει. Έγινε ένα σοβαρό δυστύχημα. Είμαστε τρεις επιζώντες. Εγώ κι άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί.

Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική, τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανόν αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω. Όλα τα θυμάμαι, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μια στιγμή», είπε ο ένας εκ των τραυματιών.

«Δεν είμαι σίγουρος πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μη γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε και το πήρε από εκεί και μας ”φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές. Βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέλφια, είμαστε πολύ φίλοι», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών από τη Ρουμανία

Την Πέμπτη θα γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ελληνικού υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία, ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών. Οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

iefimerida.gr