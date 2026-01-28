Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε την Τρίτη (27/1), αφήνοντας πίσω επτά νεκρούς και τρεις τραυματίες, οι οποίοι κατάφεραν να επιβιώσουν από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση.

Σύμφωνα με πηγές από τη ρουμανική Αστυνομία, μαζί με τον οδηγό στο μπροστινό κάθισμα κάθονταν άλλα δύο άτομα. Στην επόμενη σειρά υπήρχαν τέσσερις επιβάτες, αριθμός που υπερέβαινε τον επιτρεπόμενο αριθμό, ενώ στην τελευταία σειρά υπήρχαν άλλοι τρεις επιβάτες.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις επιζώντες του τροχαίου είναι εκείνοι που κάθονταν δίπλα στο παράθυρο στην δεξιά πλευρά του οχήματος δηλαδή από τον συνοδηγό και πίσω.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης (29/1), ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες ηλικίας 20 (οι δύο) και 28 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν την Τρίτη σε νοσοκομείο της Ρουμανίας, μετά το πολύνεκρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά νέους φίλους του ΠΑΟΚ. Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

protothema.gr