«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία» δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κληθείς σε ραδιοφωνική συνέντευξη να τοποθετηθεί επί της ανακοίνωσης του τουρκικού ΥΠΑΜ για «διαρκείς τουρκικές NAVTEX στο Αιγαίο».

«Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας μιλώντας στο Alpha Radio, συμπληρώνοντας ότι «δεν βοηθούν τις σχέσεις με την Ελλάδα»

«Δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να θεωρήσει ότι η Navtex αυτή επιβάλλεται στην πράξη. Δεν έχουμε συνηθίσει κάτι τέτοιο, είναι παντελώς εκτός πλαισίου, τι να πει κανείς» κατέληξε για το θέμα αυτό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όσον αφορά τις σχέσεις με τη Γαλλία με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη της Γαλλίδας ομολόγου του στην Ελλάδα, ο κ. Δένδιας είπε ότι «ο σκοπός μας δεν είναι περιορίσουμε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, είναι μια συμφωνία που δούλεψε, ήρθε η ώρα να την ξαναδούμε και να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε. Και ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος Μακρόν θέλουν η συμφωνία να υπογραφεί μέχρι την Άνοιξη του 2026»

Μιλώντας για το νέο δόγμα στις Ένοπλες Δυνάμεις τόνισε ότι «έχουμε ΕΔ που μπορούν να αποτρέψουν πλήρως την οποιαδήποτε απειλή. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ριζικός ανασχηματισμός με ορίζοντα το 2030. Αυτό που επιχειρείται είναι η μετατροπή των ΕΔ από ένα σύνολο αξιόμαχου προσωπικού και ισχυρών συστημάτων, σε μια μηχανή λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών, μια μηχανή γνώσης».

Στις Ένοπλες Δυνάμεις είχε παρεισφρήσει ο κίνδυνος να γίνουν ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ’80 και αυτό το αντιμετωπίσαμε, συνέχισε στο πλαίσιο αυτό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις αλλαγές στη θητεία είπε πως «με εξαίρεση τις ειδικές δυνάμεις και τους δόκιμους όλοι οι υπόλοιποι κληρωτοί είχαν ελάχιστη ή καθόλου εκπαίδευση. Έριχναν μια γεμιστήρα σε όλη τη θητεία και η αξιοποίησή τους ήταν σκοπιές και αγγαρείες. Αυτό το αλλάζουμε. Τον Φεβρουάριο του 2026 που θα ακολουθήσει την νέα εκπαίδευση, στο ναυτικό και την αεροπορία θα πηγαίνουν όσοι έχουν σχετικές ειδικότητες. Αλλάζουμε και την τροφοδοσία, δίνουμε 100 ευρώ σε όποιον υπηρετεί στα σύνορα ενώ πριν δίναμε 8. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε έναν αξιόμαχο στρατό. Εμείς βασιζόμαστε στον στρατό των πολιτών».

protothema.gr