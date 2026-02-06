Για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 18 μηνών, ο 54χρονος διοικητής της 128 Σμηναρχίας στο Καβούρι φέρεται να είχε αναπτύξει σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με την Κίνα, διοχετεύοντας στο Πεκίνο πληροφορίες ζωτικής και εθνικής σημασίας, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα των αρμόδιων αρχών.

Όσοι τον γνωρίζουν, μιλούν για έναν ευφυέστατο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος είχε ανοίξει με τις ενέργειές του την κερκόπορτα ευαίσθητων πληροφοριών των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και των αρμόδιων υπηρεσιών έχει μπει ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει στην Κίνα.

Εν τω μεταξύ το μεσημέρι της Παρασκευής, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου.

Πώς «έσπασε» στα στελέχη της ΕΥΠ και ομολόγησε τα πάντα

​Ο 54χρονος σμήναρχος, ο οποίος δεν ήταν ιπτάμενος αλλά είχε εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες – Ηλεκτρονικά (Τ/Η), αποτελούσε έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα σε αυτό που πλέον κερδίζει τους πολέμους: την πληροφορία.

Γνώριζε με κάθε λεπτομέρεια το τηλεπικοινωνιακό φάσμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι επικοινωνίες, οι συχνότητες και τα ραντάρ.

​

Ο πόλεμος πλέον διεξάγεται σε πέντε διαστάσεις: στη στεριά, στον αέρα, στη θάλασσα, στον κυβερνοχώρο και στο διάστημα. Κοινή συνισταμένη όλων αυτών των πεδίων δεν είναι άλλη από την πληροφορία. Αυτή δίνει το πλεονέκτημα, αυτή έδινε ο 54χρονος στους Κινέζους.

​

Η ΕΥΠ, σε συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες όπως η CIA, έβαλε στο στόχαστρο τον 54χρονο τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο, προσπαθώντας αρχικά να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι ο αξιωματικός είναι κατάσκοπος των Κινέζων και, κατ’ επέκταση, να διαπιστώσει τι είναι αυτό που προωθεί στο Πεκίνο.

​Το πρώτο, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε αρκετά γρήγορα και στη συνέχεια τα στελέχη των Υπηρεσιών διαπίστωσαν ότι ο σμήναρχος φωτογράφιζε έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία έστελνε στην Κίνα μέσω κρυπτογραφημένης συσκευής που του είχαν παραχωρήσει οι χειριστές του.

​

Όταν χθες το πρωί έγινε η επιχείρηση στη Σμηναρχία όπου ήταν διοικητής και συνελήφθη ο 54χρονος, κατασχέθηκαν αμέσως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και USB, τα οποία θα σταλούν για ανάλυση στα εργαστήρια. Ταυτόχρονα, έγινε έφοδος και στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα laptop, ενώ έχει βρεθεί και η ειδική συσκευή που χρησιμοποιούσε.

​

Κατά την εξέτασή του, ο σμήναρχος, μετά από πολλές αντιφάσεις, τελικά «έσπασε» σε δύο στελέχη της ΕΥΠ, στα οποία αποκάλυψε τα πάντα, δίνοντας λεπτομέρειες για τον χειριστή του (τον σύνδεσμό του) ο οποίος βρίσκεται στην Κίνα. Άρα, πλέον οι ελληνικές υπηρεσίες γνωρίζουν ποιος ήταν ο παραλήπτης των ευαίσθητων πληροφοριών.

​

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι ο 54χρονος φαίνεται πως προσεγγίστηκε αρχικά από τους Κινέζους μέσω μηνύματος που δέχτηκε σε εφαρμογή που διατηρεί στο διαδίκτυο, και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία της στρατολόγησής του.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι τους προηγούμενους μήνες είχε πραγματοποιήσει ταξίδι στην Κίνα, με τις ελληνικές υπηρεσίες να προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ αυτού του κατασκοπευτικού θρίλερ.

​

Σημασία έχει πλέον να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν άτομα που τον βοηθούσαν στη δράση του. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν πως δεν προκύπτει εμπλοκή άλλου ατόμου, αν και όπως λένε οι αρμόδιοι, «η έρευνα τώρα ξεκίνησε».

protothema.gr