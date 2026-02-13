Αποτροπιασμό προκαλεί υπόθεση στα Άνω Λιόσια, όπου ένας 48χρονος, σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνική Αστυνομία, φέρεται να εκμεταλλευόταν την οικονομική ένδεια δύο ανήλικων παιδιών, προσφέροντάς τους χρηματική αμοιβή προκειμένου να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, τα δύο παιδιά μετέφερε στην οικία του 48χρονου ο πατέρας του ενός εξ αυτών, επίσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του 48χρονου ξεκίνησε μετά από μία ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία άτομο με το όνομα «Βασίλης» που διαμένει (διεύθυνση) στα Άνω Λιόσια, προσελκύει ανήλικους για να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους, με δέλεαρ την παροχή χρηματικής αμοιβής.

Στην ίδια καταγγελία αναφερόταν πως στην εν λόγω οικία γίνεται διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προς τους ανήλικους.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φυλής εξακρίβωσαν πως στην οικία διαμένει ο κατηγορούμενος, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος την ένδεια τουλάχιστον δύο ανήλικων Ρομά, τους παρείχε χρηματική αμοιβή προκειμένου να προβαίνει σε γενετήσιες πράξεις μαζί τους.

Πρωινές ώρες της Τετάρτης (11/2) αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Φυλής πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του 48χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν πιθανόν ναρκωτική ουσία, καθώς και ένας φορητός υπολογιστής.

Όπως διαπιστώθηκε, ο πατέρας ενός εκ των ανηλίκων ο οποίος επίσης κατηγορείται, βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Άμφισσας.

protothema.gr