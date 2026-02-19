Η Ύδρα ετοιμάζεται να μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό σκηνικό για να φιλοξενήσει τον Μπραντ Πιτ, με τις πρώτες εικόνες από τα σκηνικά της νέας παραγωγής να αποτυπώνουν ήδη το έντονο κλίμα προετοιμασίας στο νησί.

Συνεργεία και τεχνικοί εργάζονται διαρκώς για την οργάνωση των χώρων, την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη των γυρισμάτων.

Τις τελευταίες μέρες εκτελούνται δρομολόγια Πειραιάς – Υδρα με ferry boat ανοιχτού τύπου, από τα οποία εκφορτώνονται στην Υδρα μηχανήματα και σκηνικά, αναλογικά τεραστίων διαστάσεων. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, εντύπωση προκάλεσαν τα ελικοφόρα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε αβαθή ύδατα, ελώδεις εκτάσεις κ.λπ.

Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, αξιοποιώντας την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την αισθητική ταυτότητα της Ύδρας. Η παρουσία πολυμελούς συνεργείου έχει αλλάξει τον παλμό του νησιού, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες που εξελίσσονται σε διαφορετικά σημεία.

Πηγή φωτογραφιών: hydraspoliteia1

Παρά τις εσκεμμένα συγκεχυμένες πληροφορίες που διαρρέουν στα ΜΜΕ σε σχέση με το πρόγραμμα των γυρισμάτων για τη χολιγουντιανή κινηματογραφική παραγωγή «The Riders», ο Μπραντ Πιτ θα βρίσκεται στην Υδρα από τις 20-21 Φεβρουαρίου – ή όπως το θέτουν ντόπιοι με ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες για την έλευση του σταρ στο νησί: «Φέτος στο Υδραίικο Καρναβάλι o guest star θα είναι ο Μπραντ Πιτ». Επιπλέον, τις ίδιες μέρες στην Υδρα αναμένεται να μεταβεί και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα διατηρεί προσωπική φιλία επί χρόνια με τον Μπραντ Πιτ.

Η ημέρα έναρξης των γυρισμάτων θα είναι, εκτός απροόπτου, η 21η Φεβρουαρίου και η διάρκειά τους εκτιμάται ότι θα φτάσει τις δύο εβδομάδες περίπου.

Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, το σύνολο του προσωπικού που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Υδρα για τις ανάγκες των γυρισμάτων εκτιμάται πως θα πλησιάσει τα 200 άτομα. Πέραν αυτών, κάποιοι από τους Υδραίους θα συμμετάσχουν οι ίδιοι στη δημιουργία της ταινίας, ως κομπάρσοι, για την απαραίτητη αίσθηση φυσικότητας των σκηνών που θα γυριστούν σε εξωτερικό περιβάλλον. Για τη στελέχωση αυτής της ομάδας προηγήθηκε κάστινγκ από την εταιρεία παραγωγής και όσοι τελικά επελέγησαν χρειάστηκε να μεταβούν στην Αθήνα, όπου και «ράφτηκαν» με τα προβλεπόμενα κοστούμια.

Επίσης, οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της παραγωγής έχουν φροντίσει να μισθώσουν αρκετά από τα καταστήματα της προκυμαίας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε ως αποθήκες για τον εξοπλισμό των συνεργείων είτε ως φυσικό σκηνικό στα γυρίσματα καθαυτά.

protothema.gr