Συνολική ποινή 9,5 ετών φυλάκισης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων στον πατέρα Αντώνιο για την υπόθεση σωματικών βλαβών σε βάρος πρώην φιλοξενούμενων στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου».

Το δικαστήριο αποφάσισε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική, ορίζοντας το ποσό στα 10 ευρώ ημερησίως, γεγονός που σημαίνει ότι ο πατέρας Αντώνιος, προκειμένου να παραμείνει ελεύθερος, θα πρέπει να καταβάλει ποσό που προσεγγίζει τις 60.000 ευρώ.

Ποινές επιβλήθηκαν και στους λοιπούς συγκατηγορουμένους της υπόθεσης, οι οποίες ανέρχονται σε 55,5 μήνες, 40 μήνες, 25 μήνες και 20 μήνες αντίστοιχα. Για δύο από αυτούς το δικαστήριο αποφάσισε επίσης τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική, με τον ίδιο ημερήσιο συντελεστή, ενώ για τους άλλους δύο, που καταδικάστηκαν σε μικρότερες ποινές, αποφασίστηκε αναστολή εκτέλεσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε τη διερεύνηση τεσσάρων μαρτύρων για ψευδομαρτυρία, διαβιβάζοντας τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία για περαιτέρω έλεγχο.

Όπως ανέφερε η εισαγγελέας της έδρας, οι συγκεκριμένοι μάρτυρες «κατέθεσαν ψέματα στη δίκη σε δεύτερο βαθμό σε σχέση με όσα είχαν καταθέσει πρωτοδίκως», σημειώνοντας ότι από τη δικογραφία προκύπτει το ενδεχόμενο οι καταθέσεις αυτές να αποτέλεσαν προϊόν πίεσης. Η ίδια ζήτησε να ερευνηθεί τόσο η βασιμότητα των καταγγελιών όσο και τυχόν ηθικοί αυτουργοί της ψευδομαρτυρίας.

