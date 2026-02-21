Προς την κορύφωσή τους βαίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις σε όλη την χώρα. Χρώματα, φαντασία, τραγούδι και χορός δίνουν τον τόνο, ενώ σημείο αναφοράς είναι η μητρόπολη της Αποκριάς, η Πάτρα, αλλά και άλλες πόλεις με καρναβαλική παράδοση, όπως η Ξάνθη, το Ρέθυμνο και τα Γρεβενά.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές πραγματοποίησαν την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση. Για ακόμη μια χρονιά χιλιάδες καρναβαλιστές πλημμύρισαν τους δρόμους της πόλης μετατρέποντας την παρέλαση σε μια φαντασμαγορική γιορτή.

Φωτογραφίες από την παρέλαση:

Για το πατρινό καρναβάλι η αυλαία άνοιξε με τον παραδοσιακό σοκολατοπόλεμο και την παρέλαση των στρατηγών. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Γεωργίου, για να διασκεδάσει στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού, αλλά και να πιάσει μια σοκολάτα όπως προστάζει το έθιμο.

Η πλατεία Γεωργίου και οι γύρω δρόμοι γέμισαν με χρώματα, μουσική και κέφι. Με σατυρική διάθεση και θεατρικό ύφος οι στρατηγοί του πατρινού καρναβαλιού πρωταγωνίστησαν στις καρναβαλικές δράσεις. Οι στρατηγοί έδωσαν το έναυσμα της έναρξης των καρναβαλικών επιχειρήσεων, ενώ φέτος είχαν ως τιμώμενα πρόσωπα, τον Μακρόν, τον Λουί Ντε Φίνες και την Μαρία Αντουανέτα.

Στα Γρεβενά, από την άλλη πλευρά, οι λιλιπούτειοι καρναβαλιστές φόρεσαν τις στολές τους και έδωσαν το δικό τους χρώμα στις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία.

Το πρωί του Σαββάτου ήταν αφιερωμένο στα μικρά παιδιά, ενώ το βράδυ κυριαρχεί η παράδοση.

Την Κυριακή μικροί και μεγάλοι θα φορέσουν τις ευφάνταστες στολές τους και θα παρελάσουν στο κέντρο της πόλης.

ertnews.gr