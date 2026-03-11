Ομόφωνα απορρίφθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων τα αιτήματα περί αναγνώρισης ελαφρυντικών που υπέβαλαν οι καταδικασθέντες πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Μεταξύ των αιτημάτων που απορρίφθηκαν και αυτά του «διευθυντηρίου» της εγκληματικής οργάνωσης, δηλαδή ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Γιάννης Λαγός κ.ά.

Τα 5 άτομα στα οποία αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό

Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις των πρώην βουλευτών Αντώνη Γρέγου και Δημήτρη Κουκούτση, στους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Το ίδιο ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε και σε ακόμα τρεις χρυσαυγίτες που έχουν καταδικαστεί ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Η απόφαση για την αναγνώριση ελαφρυντικού στους πέντε καταδικασθέντες ελήφθη κατά πλειοψηφία 4-1.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους καταδικασθέντες, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Κυρ. Στεφανάτου και έκρινε πως δεν συντρέχουν οι λόγοι αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων στους καταδικασθέντες.

Η κ. Στεφανάτου πρότεινε να παραμείνουν ίδιες οι ποινές για όλους όπως πρωτοδίκως πλην των πέντε που έλαβαν ελαφρυντικά, για τους οποίους εισηγήθηκε μειωμένες ποινές.

Τι σημαίνει, ποιοι κινδυνεύουν με φυλακή

Η μη αναγνώριση ελαφρυντικών έχει καθοριστική επίπτωση στις ποινές που θα επιβάλει το δικαστήριο για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς δεν μπορούν να είναι μικρότερες από πέντε έτη κάθειρξης. Ιδίως για εκείνους όπως η Ελένη Ζαρούλια, ο Στ. Μπούκουρας κ.ά. που δεν έχουν εκτίσει την πρωτόδικη ποινή τους, αφού η έφεση είχε αναστέλλουσα δύναμη, η επιβολή κάθειρξης σημαίνει ότι θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή.

iefimerida.gr