Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Λέσβος, καθώς ο αφθώδης πυρετός έκανε την εμφάνισή του στο νησί, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανήλθαν ήδη σε πέντε, εντοπισμένα σε επτά εκτροφές, με την ανησυχία να εντείνεται λόγω της ταυτοποίησης του στελέχους του ιού.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι ο τύπος του ιού που εντοπίστηκε στη Λέσβο στις 15 Μαρτίου είναι ο ομότυπος SAT1. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς στέλεχος που ταλαιπωρεί την Κύπρο από τις 19 Φεβρουαρίου, ενώ η αρχική του εμφάνιση στην περιοχή καταγράφηκε στα κατεχόμενα τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο ίδιος τύπος ιού ενδημεί και στην Τουρκία, γεγονός που υποδεικνύει μια ευρεία διασπορά στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην Κύπρο, η επιβεβαίωση ήρθε μετά την αποστολή δειγμάτων στο Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ (EURL), όπου το sequencing (αλληλούχιση) στα βοοειδή τεκμηρίωσε την ύπαρξη του SAT1. Αυτή την ώρα, συλλέγονται και δείγματα από αιγοπρόβατα για περαιτέρω χαρακτηρισμό.

Η κατάσταση στη Λέσβο κρίνεται κρίσιμη. Τα κρούσματα εντοπίζονται σε πέντε μονάδες, τέσσερις στο χωριό Πελόπη και μία ακόμη σε άλλη τοποθεσία του νησιού, οι οποίες κηρύχθηκαν άμεσα μολυσμένες. Στις μονάδες αυτές υπάρχουν συνολικά 1.535 ζώα (1.459 αιγοπρόβατα και 76 αγελάδες), για τα οποία έχει ήδη αποφασιστεί η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή τους, προκειμένου να αναχαιτιστεί η διασπορά.

Οι ελληνικές αρχές έχουν ορίσει ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων γύρω από τις μολυσμένες μονάδες, εφαρμόζοντας αυστηρότατους περιορισμούς, ενώ δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων προς σφαγή ή μεταξύ εκμεταλλεύσεων. Σημειώνεται ότι το νωπό κρέας, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα της ζώνης διατίθενται στην αγορά της Λέσβου μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις και κατόπιν αδείας.