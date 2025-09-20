Η αιφνίδια απόφαση του δικτύου ABC να αποσύρει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η διαδικτυακή οργή μπορεί να μετατραπεί σε θεσμική πίεση και να οδηγήσει σε ραγδαίες εξελίξεις.

Η οργή των Συντηρητικών – κυρίως – για τον παρουσιαστή late night εκπομπής, Τζίμι Κίμελ έφτασε στο αποκορύφωμά της την Τετάρτη, όταν ο Μπρένταν Καρ, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), εμφανίστηκε σε ένα podcast και υπαινίχθηκε ότι ο ρυθμιστικός φορέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία και τη δικαιοδοσία του εναντίον του δικτύου που μεταδίδει την εκπομπή.

Ωστόσο, η οργή είχε αρχίσει να κλιμακώνεται στο διαδίκτυο περισσότερες από 24 ώρες νωρίτερα – αρχικά ως ψίθυρος και στη συνέχεια ως κραυγή – καθώς χρήστες κοινωνικών δικτύων, influencers και δεξιά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μοιράζονται τον μονόλογο του Κίμελ, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times σε χιλιάδες αναρτήσεις και αναφορές σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και podcasts.

Η υπόθεση ξεκίνησε με μια χλιαρή αντίδραση στο X το πρωί της Τρίτης, όταν ένας χρήστης που έχει ως αντικείμενο εργασίας την παρακολούθηση late night εκπομπών για «φιλελεύθερη προκατάληψη» δημοσίευσε ένα απόσπασμα από τον μονόλογο.

Καθώς περνούσε η μέρα, συντηρητικοί σχολιαστές και παρουσιαστές ραδιοφώνου άρχισαν να το προσέχουν, ενώ μέχρι το βράδυ οι παρουσιαστές του Fox News έδωσαν κι αυτοί προσοχή.

Λίγες ώρες πριν την ηχογράφηση του podcast του Καρ την Τετάρτη, ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης του X και χρήστης με τους περισσότερους ακολούθους, ανάρτησε ότι ο Κίμελ ήταν «αηδιαστικός» για τα αστεία του.

Η επιταχυνόμενη αυτή θύελλα δείχνει πως η διαδικτυακή οργή δεν ξεσπά πάντα αυθόρμητα, αλλά συχνά κατευθύνεται από λίγες προβεβλημένες φωνές που ανακατευθύνουν την προσοχή του κοινού τους.

Η οργή υποδαυλίζεται από επιδραστικές φιγούρες στα μέσα και την πολιτική, για τις οποίες η οργή αποτελεί στρατηγική επικοινωνίας.

Οι ηγετικές φιγούρες δεν είναι οι μόνες υπεύθυνες όλο και περισσότερο ρόλο παίζουν και οι ίδιες οι πλατφόρμες, καθώς οι αλγόριθμοι κατευθύνουν την οργή σαν κύμα προς συγκεκριμένους χρήστες αλλά και ομάδες.

Η «ακτινογραφία» των νέων πρακτικών κλιμάκωσης

Για σχεδόν 24 ώρες, οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο και στα μέσα ήταν περιορισμένες, σύμφωνα με δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης Tweet Binder και την εταιρεία media monitoring Critical Mention.

Το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες μετά την προβολή της εκπομπής, εμφανίστηκαν άρθρα σε συντηρητικά μέσα που επέκριναν τον μονόλογο.

Η ιστοσελίδα Breitbart δημοσίευσε στις 6:40 π.μ. άρθρο, το οποίο εστίαζε κυρίως στα σχόλια του Κίμελ για τον πόνο του Ντόναλντ Τραμπ και ανέφερε φευγαλέα την ατάκα ότι ο δράστης ήταν «ένας από αυτούς».

Μία από τις πρώτες αναρτήσεις στο X που μοιράστηκε το βίντεο, προήλθε από τον Άλεξ Κρίστι του NewsBusters, συντηρητικής ιστοσελίδας που ασχολείται με τον εντοπισμό «φιλελεύθερης προκατάληψης».

Η ανάρτηση στις 9:02 π.μ. απέκτησε δυναμική σταδιακά και ξεπέρασε τις 15 εκατ. προβολές, ενισχυμένη και από τον Μασκ.

Το NewsBusters ανήκει στο Media Research Center, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1987 από τον Λ. Μπρεντ Μποζέλ Γ’, γνωστό επικριτή των μέσων και φετινό υποψήφιο του Τραμπ για πρεσβευτή στη Νότια Αφρική. Ο οργανισμός αυτός έχει επανειλημμένα «εκστρατεύσει» κατά των mainstream μέσων, ζητώντας μποϊκοτάζ και ακυρώσεις εκπομπών.

Μετά από λίγες αναφορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές, το Fox News ασχολήθηκε με το θέμα στο prime-time πάνελ «The Five».

«Δεν είναι πιο εύκολο να κόψουν κάποιον όπως τον Τζίμι Κίμελ, δεδομένου του πολιτικού και μιντιακού κλίματος;» ρώτησε η παρουσιάστρια Λίζα Κένεντι Μοντγκόμερι.

Ο τόνος όμως άλλαζε ήδη στο διαδίκτυο. Ο Όρον ΜακΙντάιρ του The Blaze έγραψε ότι ο Κίμελ προωθούσε «θεωρία συνωμοσίας» για τις πολιτικές διασυνδέσεις του δράστη και κατέληξε: «Πρέπει να χάσει τη δουλειά του, αυτό είναι βαθιά σατανικό». Η ανάρτηση είχε πάνω από μισό εκατ. προβολές. Την επόμενη μέρα, ο Μασκ ανάρτησε: «Ο Τζίμι Κίμελ είναι αηδιαστικός».

Ο Καρ εμφανίστηκε στο podcast «The Benny Show», προτείνοντας ότι η FCC θα μπορούσε να στραφεί κατά της ABC αν δεν λάβει μέτρα. Η τοποθέτησή του μετέφερε τη διαμάχη από τον διαδικτυακό κόσμο στο mainstream, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Οι φωνές για την απόλυση του Κίμελ πολλαπλασιάστηκαν, φτάνοντας σε εκατοντάδες αναρτήσεις ανά ώρα από λιγότερα από δώδεκα, αρχικά, accounts, σύμφωνα με το Tweet Binder.

Μετά την ανακοίνωση του ABC ότι αποσύρει την εκπομπή, ο Μπένι Τζόνσον, παρουσιαστής του podcast όπου μίλησε ο Καρ, ανέλαβε την «ευθύνη» για το αποτέλεσμα και επιχαίροντας ως πολιτικός παράγοντας ή θεσμός τόνισε: «Τα κακά tweets είναι ωραία, αλλά μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό που δεν μπορεί να αγνοηθεί είναι οι πελάτες σας να οργανώνονται εναντίον σας όπως και οι έρευνες της FCC. Αυτό ακριβώς κάναμε».

protothema.gr / Γιάννης Χαραμίδης