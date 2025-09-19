Η απόφαση του ABC να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, που παρουσιάζει ο κωμικός Τζίμι Κίμελ, έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, με τον χώρο της ψυχαγωγίας, ενώσεις εργαζομένων και δημόσια πρόσωπα να αντιδρούν έντονα.

Η αναστολή ακολούθησε πιέσεις από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), η οποία φέρεται να αντέδρασε σε σχόλια του παρουσιαστή για τον θάνατο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Κατά την εκπομπή της Δευτέρας, ο Κίμελ άσκησε σφοδρή κριτική στους Ρεπουμπλικάνους και στο κίνημα MAGA (Make America Great Again). Λίγες ώρες αργότερα, το ABC ανακοίνωσε την αναστολή της εκπομπής, μετά την απειλή του προέδρου της FCC, Μπρέντναν Καρ, ότι θα «λάβει μέτρα», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι επαίνεσαν την απόφαση.

Παρά την αναστολή, ο Κίμελ δήλωσε ότι καταδικάζει την επίθεση εναντίον του Κερκ και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του αδικοχαμένου ακτιβιστή.

Το Χόλιγουντ αντιδρά στην απόφαση

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση από το Χόλιγουντ. Εμβληματικά πρόσωπα του χώρου, όπως ο πρώην παρουσιαστής και κωμικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, χαρακτήρισαν την απόφαση «απαράδεκτη» και «επικίνδυνη για τη δημοκρατία», τονίζοντας ότι αυτή η κίνηση ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερη λογοκρισία και περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.

Η ηθοποιός και κωμικός Γουάντα Σάικς δήλωσε πως η απόφαση του ABC «θα έπρεπε να ανησυχήσει κάθε Αμερικανό» και ότι η ελευθερία του λόγου «έχει ήδη αρχίσει να πλήττεται από την πρώτη χρονιά της προεδρίας Τραμπ». Στην ίδια γραμμή, η ηθοποιός Τζιν Σμαρτ και άλλοι συνάδελφοί της εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κίμελ, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν πολιτική πίεση για να περιορίσουν την κριτική στην κυβέρνηση.

Αντιδράσεις από εργατικά συνδικάτα

Το ζήτημα έλαβε μεγάλη πολιτική διάσταση, με τα συνδικάτα που εκπροσωπούν συγγραφείς και ηθοποιούς (WGA, SAG-AFTRA, AFM) να καταδικάζουν την απόφαση, βλέποντάς την ως «επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Αντιπρόσωποι του WGA πραγματοποίησαν διαδήλωση μπροστά από τα στούντιο της Disney στο Μπέρμπανκ, ενώ συνθήματα όπως «Υπερασπιστείτε την Ελευθερία του Λόγου» και «Το ABC υποτάσσεται στον Φασισμό» κυριάρχησαν στα πανό των διαδηλωτών.

Δημοκρατικοί ζητούν την παραίτηση Καρ -«Πυρά» από Ομπάμα

Οι πολιτικές αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με Δημοκρατικούς ηγέτες να ζητούν την παραίτηση του Μπρένταν Καρ, χαρακτηρίζοντας την παρέμβασή του «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό» προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η «μάχη για την ελευθερία του λόγου» έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ασκεί πίεση στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης για να «φιμώσουν» όσους δεν ευθυγραμμίζονται με την πολιτική του.

Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν την απόφαση του ABC

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ορισμένοι, όπως ο βουλευτής Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκαν την απόφαση του ABC, τονίζοντας πως η εκπομπή του Κίμελ ξεπέρασε τα όρια της αποδεκτής κριτικής, ενώ ο Ντέιβ Πόρτνοϊ του Barstool Sports είπε ότι η κίνηση δεν συνιστά «κουλτούρα ακύρωσης», αλλά «αντίδραση στις συνέπειες των πράξεων του παρουσιαστή».

Διαμαρτυρίες έξω από τα στούντιο της Disney

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τα Walt Disney Studios στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μετά την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC (που ανήκει στην Disney Entertainment) να «αναστείλει επ’ αόριστον» τον γνωστό κωμικό παρουσιαστή.

Διαδηλωτές κρατούν πλακάτ έξω από τα στούντιο της Disney

Η διαμαρτυρία έξω από το στούντιο συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, καταδεικνύοντας την πόλωση που έχει προκαλέσει το περιστατικό. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Κίμελ και την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που θεωρούν ότι οι τοποθετήσεις του παρουσιαστή ήταν ακατάλληλες και ανεύθυνες.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τα βλέμματα στραμμένα σε ABC και Disney, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους στο πλαίσιο αυτής της αμφιλεγόμενης αντιπαράθεσης.

Κάλεσμα για μποϊκοτάζ της Disney μετά την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

Η Disney βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων με καλέσματα για μποϊκοτάζ, μετά την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!,

Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και έξω από το El Capitan Entertainment Centre, όπου προβαλλόταν η εκπομπή “Jimmy Kimmel Live!”,

Οι διαδηλωτές κρατούν πλακάτ έξω από το El Capitan Entertainment Centre, όπου προβάλλεται η εκπομπή “Jimmy Kimmel Live!”, Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2025, στο Λος Άντζελες. (Φωτογραφία AP/Τζέι Σι. Χονγκ)

Ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) ανάρτησε μια εικόνα από τον λογαριασμό του Disney+, ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε τη συνδρομή του ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σχολιάζοντας: «Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο Disney+ και το HULU επειδή το ABC υποτάχθηκε στο φασισμό του Τραμπ και του Καρ».

Just canceled my Disney+ and HULU subscription because ABC caved to Trump's and Carr's fascism. pic.twitter.com/bXLM4ajnF9 — David Badash (@davidbadash) September 18, 2025

Ένας άλλος χρήστης ανέφερε: «Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο Disney+ και επίσης ένα προγραμματισμένο ταξίδι στα στούντιο. Όσο κι αν αγάπησα τη Disney στη ζωή μου, αυτό που έκανε το ABC είναι αηδιαστικό και αντεθνικό».

I have canceled my Disney+ subscription and canceled an upcoming trip. As much as I have loved Disney in my life, the First Amendment and the Constitution mean more to me than any entertainment company ever could. What ABC did yesterday is disgusting and ultimately UnAmerican. pic.twitter.com/TnJn5xmCoL — Juan-Carlos “JC” Planas (@jcp717) September 18, 2025

Τραμπ: «Να αφαιρεθούν οι άδειες από τα δίκτυα που με επικρίνουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του από τη Βρετανία, μίλησε για το ζήτημα στους δημοσιογράφους, προτείνοντας ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα που κριτικάρουν την πολιτική του θα έπρεπε να χάσουν τις άδειες τους. «Έχω διαβάσει ότι τα δίκτυα είναι 97% εναντίον μου, αλλά κατάφερα να κερδίσω με μεγάλη διαφορά», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Αυτά τα δίκτυα παίρνουν άδειες για να εκπέμπουν. Αν δεν τους αρέσει αυτό, ίσως πρέπει να τους αφαιρεθούν οι άδειες», πρόσθεσε.

Η FCC, υπό την ηγεσία του Μπρένταν Κάρ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ελέγχει τα τηλεοπτικά δίκτυα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, ειδικοί νομικοί τονίζουν ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, γεγονός που καθιστά δύσκολο για την FCC να αποσύρει άδειες βάσει πολιτικών διαφορών.

Η συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης και τα όρια της κωμωδίας

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, ειδικά όταν πρόκειται για σχόλια που προκαλούν ή που ενδέχεται να θεωρηθούν προσβλητικά ή επικίνδυνα. Οι υποστηρικτές του Κίμμελ τονίζουν ότι ως κωμικός, έχει το δικαίωμα να αστειεύεται με όλα τα θέματα, ακόμη και με τα πιο ευαίσθητα, ενώ οι επικριτές του ABC κατηγορούν το δίκτυο ότι υποκύπτει σε πολιτική πίεση και καταπατά τα δικαιώματα των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα.

Η απόφαση του ABC να αναστείλει την εκπομπή του Κίμμελ προκαλεί έντονες αντιδράσεις από πλευράς του κοινού, με πολλούς να διαμαρτύρονται ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν επικίνδυνες προϋποθέσεις για τη λογοκρισία στο μέλλον.

Έρχεται «καταιγίδα» στις πλατφόρμες ψυχαγωγίας;

Ορισμένοι θεωρούν ότι η κίνηση της ABC αποτελεί απόδειξη του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλες εταιρείες επηρεάζονται από πολιτικά συμφέροντα και εξωτερικές πιέσεις. Το φαινόμενο της πολιτικοποίησης των μέσων ενημέρωσης είναι πιο έντονο από ποτέ, με την ψυχαγωγία και την πολιτική να συγχωνεύονται ολοένα και περισσότερο.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει όχι μόνο την καριέρα του Κίμελ, αλλά και τη σχέση του κοινού με μεγάλες εταιρείες όπως η Disney. Στην εποχή του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων, οι καταναλωτές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους άμεσα, ακυρώνοντας συνδρομές και ανακοινώνοντας τις αντιρρήσεις τους δημόσια.

Συνεχίζεται η πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ γύρω από τον Κίμελ

Η ένταση γύρω από την αναστολή του “Jimmy Kimmel Live! ¨δημιουργεί μια νέα φάση στην αντιπαράθεση για την ελευθερία του λόγου στην Αμερική, καθώς και την υποχρέωση των μέσων ενημέρωσης να διατηρούν την πολιτική τους ουδετερότητα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν το δικαίωμα της κριτικής και της ειρωνείας, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ποιες θα είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτής της απόφασης για τον κόσμο της τηλεόρασης και την πολιτική σκηνή; Μόνο ο χρόνος θα δείξει, καθώς η διαμάχη για την ελευθερία του λόγου εντείνεται σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές πιέσεις γίνονται όλο και πιο αισθητές στην καθημερινή ζωή των Αμερικανών πολιτών.

