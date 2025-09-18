Ο Τζίμι Κίμελ εμφανίζεται εξοργισμένος με την απόφαση του ABC να αποσύρει «επ’ αόριστον» το δημοφιλές του late night show «Jimmy Kimmel Live!». Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 57χρονος κωμικός εξετάζει τρόπους να σπάσει το συμβόλαιό του, ώστε να τερματίσει οριστικά τη συνεργασία του με το δίκτυο.

Η αναστολή της εκπομπής αποφασίστηκε μετά τον εναρκτήριο μονόλογο του Κίμελ τη Δευτέρα, όταν κατηγόρησε την αμερικανική δεξιά πως επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ. «Πρόκειται ξεκάθαρα για υπέρβαση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου στην Αμερική, αν η κυβέρνηση μπορεί να πιέζει εταιρείες να ακυρώνουν εκπομπές που δεν της αρέσουν», σχολίασε ο ίδιος, σύμφωνα με συνεργάτη της εκπομπής.

Not a big fan of Jimmy Kimmel, but if you think his show should be canceled for this, you’re a hack and a total fraud who should never pretend to care about free speech pic.twitter.com/FSiktbva6y September 17, 2025

Η είδηση για το «κόψιμο» του σόου προκάλεσε ικανοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έσπευσε να πανηγυρίσει μέσω Truth Social: «Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο». Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαίρετη είδηση για την Αμερική» και δεν παρέλειψε να στρέψει τα βέλη του και κατά των παρουσιαστών Τζίμι Φάλον και Σέθ Μάγιερς, καλώντας το NBC «να ακυρώσει και τις δικές τους εκπομπές».

"Great News for America: The ratings challenged Jimmy Kimmel Show is CANCELLED. Congratulations to @ABC for finally having the courage to do what had to be done…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Vhj6DQSssu — The White House (@WhiteHouse) September 18, 2025

Ο Τζίμι Κίμελ, ένας από τους πιο γνωστούς τηλεοπτικούς παρουσιαστές των ΗΠΑ και τετράκις οικοδεσπότης της τελετής απονομής των Όσκαρ, προκάλεσε αντιδράσεις όταν σχολίασε με σαρκασμό τη δολοφονία του Κερκ από τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο ύποπτος, γιος ρεπουμπλικάνων γονιών, φέρεται να είχε χαράξει σε κάλυκες «αντιφασιστικά» μηνύματα και να κατηγορούσε το θύμα ότι διέσπειρε μίσος.

Ο Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι «προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως κάτι διαφορετικό από δικό της και να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος». Η φράση MAGA παραπέμπει στο σύνθημα «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αντιπαράθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, με τον Κίμελ να καταγγέλλει πολιτικές πιέσεις και τον Τραμπ να χαρακτηρίζει τη διακοπή της εκπομπής του «δικαίωση».

protothema.gr